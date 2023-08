Die Semperit-Gruppe hat den Verkauf ihres Medizingeschäfts an den südostasiatischen Handschuhproduzenten Harps Global erfolgreich abgeschlossen. Nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen fand das Closing wie geplant heute, am 31. August 2023, in Wien statt. Der bei Vertragsunterzeichnung im Dezember 2022 vereinbarte Kaufpreis für das gesamte Medizingeschäft belief sich auf 115 Mio. (cash and debt free). Mit dem Verkauf des Medizingeschäfts sind sämtliche aufschiebenden Bedingungen für den Anspruch und die Auszahlung der Zusatzdividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vollständig erfüllt, so das Unternehmen. Die Auszahlung an die Aktionäre wird am 14. September 2023 erfolgen. Ab 11. September 2023 werden die Aktien der Semperit AG Holding ex Zusatzdividende ...

