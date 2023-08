Das 2022 gegründete Unternehmen will 2025 in Frankreich eine Fünf-Gigawatt-Fertigung für Solarzellen und -module in Betrieb nehmen. Das Fraunhofer-Institut will Holosolis bei der Technologieauswahl und der Fabrikplanung unterstützen, außerdem sei eine Forschungszusammenarbeit geplant.Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und das Photovoltaik-Unternehmen Holosolis SAS haben eine strategische Kooperation vereinbart. Wie das Fraunhofer ISE am Donnerstag mitteilte, wird das Institut Holosolis für den neuen Standort in der Nähe der deutsch-französischen Grenze im Bezirk Sarreguemines ...

