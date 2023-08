Die Halbjahreszahlen von Aroundtown haben bei den Anlegern neuen Optimismus hervorgerufen. Nachdem der Immobilienkonzern für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher für das operative Ergebnis (FFO I) wurde, setzten sich die Aktien mit einem Anstieg um gut neun Prozent am Mittwoch an die SDAX-Spitze. Und auch am heutigen Donnerstag sind sie mit plus 5,6 Prozent auf 1,63 Euro erneut der Top-Performer.Der Nettoverlust belief sich dabei auf rund 1,3 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 471 Millionen ...

