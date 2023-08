Hamburg (ots) -Die NDR Bigband präsentiert in der neuen Konzertsaison 2023/24 aufs Neue ihre grenzüberschreitende Vielseitigkeit - von Uraufführungen über eine Zusammenarbeit mit dem renommierten Ensemble Modern bis hin zu einem besonderen Improvisationsprojekt für Schülerinnen und Schüler, das auf Emojis basiert. Nikki Iles bleibt als "Composer in Residence" der Band noch bis Ende 2023 erhalten. Education-Projekte sowie zahlreiche Konzerte im und außerhalb des norddeutschen Sendegebiets runden die Saison ab.NDR Bigband Chefdirigent Geir Lysne: "Ich bin begeistert von der starken Kreativität, der Individualität und dem Mut unserer Musikerinnen und Musiker: Die NDR Bigband ist ein starkes zeitgenössisches Jazzensemble. Die neue Konzertsaison ist vollgepackt mit unglaublichen Solisten, Komponisten und Konzeptentwicklern. Mit unseren Programmen zeigen wir, was uns ausmacht und überschreiten gemeinsam mit unserem Publikum wieder einmal die Grenzen zu anderen Genres."Abo für Hannover und Hamburg: Vier Konzerte - vier Premieren2023/24 präsentiert sich die NDR Bigband in ihrem Abonnement-Programm als ein fest in der Gegenwart verwurzeltes Jazzorchester von Weltrang mit Konzerten in Hamburg im Großen Saal der Elbphilharmonie, in der Fabrik und auf Kampnagel sowie in Hannover im Kleinen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen. Im Fokus dieser Reihe stehen die Komponist*innen, Arrangeur*innen sowie Solist*innen Julius Gawlik, Nikki Iles, Chefdirigent Geir Lysne und Percy Pursglove.Die britische Komponistin und Bandleaderin Nikki Iles schreibt als "Composer in Residence 2023" dem Ensemble ein neues Werk mit dem Titel "A Love of Imperfect Things" auf den Leib. Im Rahmen des NDR Festivals "Kosmos Bartók" geht der Chefdirigent der NDR Bigband, Geir Lysne, in einen fiktiven Dialog mit Béla Bartók. Mit seinem Programm "Tauchen" stellt sich Saxofonist Julius Gawlik mit eigenen Kompositionen dem Hamburger Publikum vor. Mit dabei: Jim Black am Schlagzeug und Evi Filippou am Vibraphon. Percy Pursglove, Trompeter der NDR Bigband, beweist erneut, dass er auch ein herausragender Komponist ist. "27: The Ferryman and his Unwanted Shades of the Dead" ist eine Auseinandersetzung mit einem der dunkelsten Themen unserer Zeit: Im November 2021 ertranken 27 Zufluchtsuchende bei ihrem verzweifelten Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren.Education-Projekte der NDR BigbandNachwuchsförderung ist ein wichtiger Baustein in der Programmgestaltung der NDR Bigband.Eine Schultour führt die NDR Bigband und ihre Crew jedes Jahr in ein anderes Bundesland im Sendegebiet. Im Januar 2024 wird das Team zu Workshops und fünf Konzerten in verschiedenen Schulen in Schleswig-Holstein unterwegs sein. Im Rahmen des Preisträgerkonzerts "Jugend jazzt" lädt die NDR Bigband Combos und Solist:innen zu einem gemeinsamen Konzert ins Rolf-Liebermann-Studio ein.NDR Bigband auf TourZahlreiche Konzertreisen führen die NDR Bigband zu Musikfestivals in und außerhalb des Sendegebiets. Gemeinsam mit der Hamburger Band "TOYTOY" ist die NDR Bigband im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Binz auf Rügen zu hören.Anlässlich des Jubiläums zu 375 Jahre Westfälischer Frieden spielt die NDR Bigband gemeinsam mit einem europäischen Jugendchor in Osnabrück und Wuppertal Geir Lysnes "Messe für Bigband, Orgel und Chor". Dafür hatte die NDR Bigband einen Gedichtwettbewerb für Schülerinnen und Schüler ausgelobt: Geir Lysne wollte wissen, wie junge Menschen heute über Frieden denken und wie sie ihre Gedanken in ihre Sprache fassen. Eine Auswahl der eingesandten Gedichte hat er in seinem neuen Wertk für Bigband, Chor und Orgel vertont.Gemeinsam mit der Basel Sinfonietta und dem Chorwerk Ruhr ist die NDR Bigband bei der Ruhrtriennale in Bochum und beim Musica Festival Strasbourg zu Gast. Auf dem Programm stehen Werke von Simon Steen-Andersen, Sofia Gubaidulina und Michael Wertmüller (UA). Im November präsentiert die NDR Bigband ihr Programm "A Love of Imperfect Things" mit Nikki Iles beim renommierten EFG London Jazz Festival. Eine deutschlandweite Tournee präsentiert im März 2024 Lieder und Chansons von Heinz Erhardt, arrangiert und geleitet von Jörg-Achim Keller. Mit dabei: Fritzi Haberlandt, Annette Frier, Dietmar Bär und Stefan Gwildis.Im Mai 2024 gastiert die Band mit Kinan Azmeh in New York, Chicago und Philadelphia. Mit dem spanischen Kontrabassisten Pablo Martín Caminero reist die NDR Bigband im Juli 2024 zum ältesten spanischen Jazzfestival, nach Vitoria-Gasteiz im Baskenland.Sonderkonzerte im Studio Eins und Rolf-Liebermann-Studio - Tradition und UraufführungenLivekomposition mit "Emojicomps" im Studio Eins: Emotionen werden großgeschrieben - oder mit Emojis. Geir Lysne und die NDR Bigband laden Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 12 zu zusätzlich zum Konzert im Studio Eins ins Rolf-Liebermann-Studio ein. Mit der Uraufführung "Key of Synesthesia" kehrt der US-amerikanische Trompeter Tim Hagans, selbst Synästhesist (Menschen, die mit Klängen Farben assoziieren), zurück zur NDR Bigband. Im Rahmen der Reihe "Masters of Jazz" präsentiert die NDR Bigband Werke des 2008 gestorbenen britischen Komponisten und Arrangeurs Steve Gray.NDR Bigband bei den NDR JazzkonzertenMit "Kafka on the Shore - A Murakami Suite" stellt sich der Kölner Ausnahmetrompeter Frederik Kösters erstmals als Komponist der NDR Bigband vor. Der Baritonsaxophonist der NDR Bigband Luigi Grasso präsentiert mit seiner Komposition für Bigband "La Dimora dell' Altrove" seine Wahrnehmungen rund um das Thema "Heimat".Neue WegeDie NDR Bigband beginnt im Oktober 2023 eine Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern, einem der angesehensten Ensembles für zeitgenössische Musik.