Dieser erste Point of Presence in Nordmazedonien bringt der Industrie- und Wirtschaftsmetropole robuste und schnelle Internetverbindungen

Hurricane Electric, das größte IPv6-native Internet-Backbone der Welt, meldete heute die Inbetriebnahme eines neuen Point of Presence (PoP) bei Telesmart Skopje in Skopje (Nordmazedonien). Der neue PoP befindet sich in NN Nikola Parapunov, Skopje 1000, Nordmazedonien.

Telesmart Skopje befindet sich 11,5 Meilen vom internationalen Flughafen Skopje entfernt im wirtschaftlichen, kulturellen und akademischen Zentrum des Landes. Hier ist auch das Europäische Innovations- und Technologieinstitut der EU als Innovationsdrehscheibe angesiedelt, das lokale Unternehmer, Innovatoren und Lernende mit Innovationen unterstützt und sie an das europäische Innovations-Ökosystem anbindet. Der PoP ist direkt mit wichtigen europäischen Knotenpunkten verbunden, unter anderem mit dem Knotenpunkt in Wien.

Diese Einrichtung versorgt die wachsende Wirtschaft Nordmazedoniens mit einer breiten Palette von Dienstleistungen wie IP-, IP-VPN- und Colocation-Diensten. In diesem Datenzentrum kommen die neuesten Technologien für die Klimatisierung sowie die Branderkennung und -prävention zum Einsatz. Redundante Stromversorgungen garantieren die ständige Verfügbarkeit für die Kunden. Das Zentrum wird rund um die Uhr überwacht und verfügt über eine Zugangskontrolle, um die Sicherheit der Betriebsabläufe zu gewährleisten.

Der neue PoP der erste Standort von Hurricane Electric in Nordmazedonien und der sechstein Südeuropa wird die Region mit verbesserten Funktionen für Fehlertoleranz, Lastausgleich und Engpassmanagement bei der Bereitstellung von IP-Konnektivitätsdiensten der nächsten Generation versorgen.

"Es ist spannend, unseren ersten PoP in Nordmazedonien zu eröffnen und Kunden an unser weltweites Netzwerk anzubinden",sagte Mike Leber, President von Hurricane Electric. "Hurricane Electric freut sich, seinen Kunden noch nie dagewesene IP-Transit-Optionen anbieten zu können. Damit unterstreicht HE seine Selbstverpflichtung, den Nutzern überall den Zugang zu den Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu ermöglichen, die in unserer schnelllebigen Welt so wichtig sind."

Die Kunden von Telesmart Skopje sowie in und um Skopje haben jetzt vielfältige neue Verbindungsoptionen und Zugang zum umfangreichen IPv4- und IPv6-Netzwerk von Hurricane Electric über Ports mit 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) und GigE (1 Gigabit Ethernet). Darüber hinaus können die Kunden über den PoP IP-Verkehr mit dem riesigen, weltumspannenden Netzwerk von Hurricane Electric austauschen, das über 30.000 BGP-Sitzungen mit mehr als 10.000 verschiedenen Netzwerken über mehr als 300 Hauptknotenpunkte und Tausende von kundenseitigen und privaten Peering-Ports bietet.

Über Hurricane Electric

Hurricane Electric ist in Fremont (Kalifornien) ansässig, betreibt sein eigenes globales IPv4- und IPv6-Netzwerk und gilt als größtes IPv6-Backbone der Welt. Innerhalb seines weltweiten Netzwerks ist Hurricane Electric mit mehr als 300 Hauptknoten verbunden und realisiert den direkten Datenaustausch mit mehr als 10.000 verschiedenen Netzwerken. Hurricane Electric nutzt eine robuste Glasfasertopologie und verfügt über fünf redundante 100G-Pfade, die Nordamerika durchqueren, vier getrennte 100G-Pfade zwischen den USA und Europa sowie 100G-Ringe in Europa, Australien und Asien. Hurricane verfügt zudem über einen Ring um Afrika und einen Ring durch Australien und Neuseeland. Hurricane Electric bietet IPv4- und IPv6-Transitlösungen über eine einheitliche Verbindung. Die verfügbaren Verbindungsgeschwindigkeiten umfassen 100GE (100 Gigabit/Sekunde), 10GE und Gigabit-Ethernet. Weitere Informationen finden Sie unter http://he.net.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230830876767/de/

Contacts:

Medien

Adam Waitkunas

Milldam Public Relations

adam.waitkunas@milldampr.com

(978) 828-8304