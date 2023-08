Rewaa, Saudi-Arabiens führendes Omnichannel-Bestandsverwaltungssystem und Buchhaltungs- und POS-Plattform für den Einzelhandel, hat bei einer Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Führung von Wa'ed Ventures, einem Risikokapitalfonds, der sich vollständig im Besitz von Aramco befindet, 27 Mio. US-Dollar aufgenommen.

Rewaa Founders Mohammed Alqasir (left) Abdullah Aljadhai (right) (Photo: AETOSWire)

An der Runde beteiligte sich der Corporate Innovation Fund (CIF) von STC, neben Graphene Ventures aus dem Silicon Valley, Sadu Capital, Vision Ventures, Khwarizmi Ventures, RZM Investment, Derayah VC und Abdulrahman Sulaiman Al Rajhi Sons Investment Company.

Nach Angaben der Gründer hat das Unternehmen bisher einen Transaktionswert von über 2 Mrd. US-Dollar abgewickelt und ist damit eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen in der MENA-Region, das mehr als 7.000 Einzelhändler in Saudi-Arabien und im Ausland bedient und bereits mehr als 250 Arbeitsplätze geschaffen hat.

"Diese Investition bringt uns unserem Ziel näher, der optimale Technologiepartner für kleine und mittlere Unternehmen im Einzelhandel zu werden. Durch unseren Beitrag zur digitalen Transformation der Branche wollen wir Einzelhändler dabei unterstützen, ihre Effizienz zu steigern", so Mohammed Alqasir, Mitbegründer und CEO von Rewaa.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 durch Mohammed Alqasir und Abdullah Aljadhai bietet Rewaa eine Cloud-basierte Lösung, die Online- und Ladeninventar zusammenführt. Rewaa bietet Point-of-Sale- (POS-) und Buchhaltungsmodule für eine integrierte Plattform und strebt durch die Bereitstellung richtungweisender Lösungen an, der Technologiepartner des Einzelhandels für die Verwaltung von Beständen, Verkäufen und Zahlungen zu werden.

"Der revolutionäre Ansatz von Rewaa zur Digitalisierung und Optimierung von Betriebsabläufen auf der Grundlage von Effizienz- und Skalierungszielen für kleine und mittlere Unternehmen ist optimal auf die Bedürfnisse des oft verstreuten Einzelhandels abgestimmt", erklärt Fahad Alidi, Managing Director bei Wa'ed Ventures.

Er fügt an: "Wir haben das Privileg, Mohammed und Abdullah seit ihren ersten Tagen als Gründer zu begleiten. Wir sind stolz darauf, das Wachstum des Unternehmens unterstützen zu dürfen, das den Aufstieg von Rewaa von einem einfachen digitalen Tool zur führenden Cloud-basierten POS- und Bestandsverwaltungsplattform für lokale und regionale Einzelhändler ermöglicht."

"Wir sind sehr erfreut, in Rewaa zu investieren, das sich durch sein beeindruckendes Wachstum in den zurückliegenden Monaten bewährt hat und zwar dank des großartigen Teams, das hinter diesen Erfolgen steht.

Mit unserer Investition in dieses Unternehmen wollen wir uns an der Entwicklung von Technologien beteiligen, die den Einzelhandelsmarkt unterstützen, einschließlich des Unternehmens Rewaa'a", kommentiert Majed AlJarboua, General Manager bei stc corporate funds entrepreneurship.

Weitere Informationen unter https://www.rewaatech.com/en/rewaa-series-a/.

