München (ots) -Am Sonntag, 3. September 2023, um 18:00 Uhr im Ersten und um ca. 17:00 Uhr auf tagesschau24Christian Lindners FDP verhinderte das Aus für klimaneutrale Verbrennungsmotoren. Zum Ärger gerade der Grünen liefen auf Initiative der Liberalen Kernkraftwerke länger. Die Heizungs-Blockade der FDP sorgte für eine Eiszeit in der Koalition. Und mit der Schuldenbremse lässt der Finanzminister Ideen der Partner scheitern.Wollen die Freien Demokraten den Koalitionsfrieden noch? Oder setzt Lindners FDP nach Wahlschlappen in den Ländern weiter auf Konfrontation?Zu diesen und weiteren Themen begrüßt Matthias Deiß, stellv. Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, den FDP-Vorsitzenden und Bundesfinanzminister Christian Lindner, am Sonntag, den 3. September, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Sendung wird um ca. 17:00 Uhr auf tagesschau24 zu sehen sein und um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User im Netz ihre Fragen an Christian Lindner stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es voraussichtlich ab 15:35 Uhr im Livestream auf dem Facebook-Account und YouTube-Kanal der tagesschau. Das ARD-Sommerinterview und das "Frag selbst!" finden Sie zusammen um ca. 17:30 Uhr auf tagesschau.de.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Weiterer Sendetermin der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:10. September 2023: Alice Weidel (AfD)Redaktion: Frank Jahn