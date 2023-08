Eine geheime Einstellung in Autos von Tesla soll das autonome Fahren ohne Hände am Steuer ermöglichen. Eine US-Behörde will den Fall untersuchen und fordert Informationen. Die US-Verkehrsbehörde untersucht eine Funktion für selbstfahrende Autos von Tesla. In einem Schreiben vom 26. Juli forderte die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) den E-Autobauer dazu auf, ihr Daten zu seinem Fahrerassistenz- und Überwachsungssystem herauszugeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...