Die Aktie von Aixtron startete in den heutigen Handel mit einem deutlichen Plus. Das Papier profitierte dabei von einer Hochstufung durch die britische Investmentbank Barclays. Zwischenzeitlich musste das Papier aber sämtliche Kursgewinne wieder abgeben. Charttechnisch sieht das Papier dennoch weiter top aus.In Zeiten eines schwindenden Branchen-Optimismus von Barclays stützt am Freitag ein positives Votum die Aktien von Aixtron. Die britische Bank senkte ihr Sektorvotum zwar auf "Neutral", nahm ...

