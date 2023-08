In diesem Jahr hat Tesla mit Rabattaktionen unter den Autobauern weltweit einen Preiskrieg ausgelöst. Ein Ende der Preisschlacht ist - wie auch CEO Elon Musk selbst andeutete - nicht in Sicht. Diese Woche berichtete DER AKTIONÄR, dass wohl bald eine neue Preissenkungsrunde bevorsteht.Zwar gab es keine dauerhaften Preisnachlässe im großen Stil. Allerdings rabattierte Tesla in der Nacht auf Donnerstag die Lagerbestände des Model 3 in seinem mit Abstand wichtigsten Markt Nordamerika deutlich. So sparen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...