DJ Investoren verklagen Glencore wegen unwahrer Angaben - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Etliche der größten Vermögensverwalter beschuldigen nach Informationen der Financial Times den Rohstoffhändler Glencore, in früheren Aktienprospekten gelogen zu haben, um korrupte Aktivitäten zu vertuschen. Damit eskaliert eine weitreichende Klage vor dem Londoner High Court, die erhebliche Auswirkungen auf die Rohstoffbranche haben könnte.

197 Fonds, die gegenwärtig Aktien im Wert von mehr als 3,7 Milliarden Pfund an dem britisch-schweizerischen Rohstoffkonzern halten, machen Verluste geltend, die sie nach dem Kauf von Glencore-Aktien zum Zeitpunkt der Börsennotierung an der Londoner Börse im Jahr 2011 und seiner Fusion mit Xstrata im Jahr 2013 aufgrund unwahrer Angaben und Auslassungen in den Prospekten zu beiden Ereignissen erlitten haben, berichtet die FT.

Die Klage folgt auf das Eingeständnis von Glencores zu Bestechung und Marktmanipulation im Jahr 2022. Glencore lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires zu dem Bericht eine Stellungnahme ab.

Link zum Bericht: https://tinyurl.com/3e24uw4c

August 31, 2023 06:22 ET (10:22 GMT)

