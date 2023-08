DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:45 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.527,00 +0,1% +15,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.483,50 -0,1% +37,5% Euro-Stoxx-50 4.318,35 +0,1% +13,8% Stoxx-50 3.979,36 +0,1% +9,0% DAX 15.979,64 +0,6% +14,8% FTSE 7.472,34 -0,0% +0,3% CAC 7.354,04 -0,1% +13,6% Nikkei-225 32.619,34 +0,9% +25,0% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,72 +0,61 +2,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,09 81,63 +0,6% +0,46 +4,8% Brent/ICE 86,31 85,86 +0,5% +0,45 +4,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,16 39,38 -5,6% -2,22 -52,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,60 1.942,54 +0,1% +2,06 +6,6% Silber (Spot) 24,54 24,68 -0,6% -0,14 +2,4% Platin (Spot) 979,28 978,50 +0,1% +0,78 -8,3% Kupfer-Future 3,77 3,81 -1,2% -0,04 -1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich etwas fester. Hier stützt weiter der am Vortag vermeldete Rückgang der US-Rohölvorräte, während die schwachen chinesischen Konjunkturdaten den Preisanstieg bremsen.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag eine eher verhaltene Handelseröffnung ab. Während der S&P-Future vorbörslich kaum verändert tendiert, liegt der Nasdaq-Future 0,2 Prozent im Minus. Richtungsweisend dürfte letztlich der PCE-Preisindex sein, der im Rahmen der Juli-Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht wird. Der Index gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank. Von ihm erhoffen sich Anleger Aufschluss über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Daneben steht am Donnerstag noch der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago für August auf der Agenda.

Ein weiteres Kriterium, an dem die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet, ist der Arbeitsmarkt. Hier hatten die Daten des privaten Dienstleisters ADP am Mittwoch und die Daten zu den Stellenangeboten ("Jolts") am Dienstag eine Abkühlung angedeutet, was den Druck zu weiteren Zinserhöhungen von der Notenbank nehmen würde. Mit Spannung warten Investoren daher auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen hatten an den vergangenen Tagen die Anleiherenditen gedrückt und die Aktienkurse gestützt. Am Donnerstag geht es mit den Renditen weiter leicht nach unten.

Unternehmensseitig hat Salesforce.com im zweiten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen optimistischen Ausblick. Im vorbörslichen Handel steigt der Kurs um 5,3 Prozent. Die Erwartungen übertroffen hat im zweiten Quartal auch Okta (+11%). Der Spezialist für Identitäts- und Zugriffsmanagement setzte sich überdies ein ehrgeizigeres Umsatzziel.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 230.000 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,2 gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,1 gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 44,3 zuvor: 42,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag nach oben. Der Euro-Stoxx-50 wird dabei gebremst vom Sektor "Food & Baverage", der nach enttäuschenden Quartalszahlen von Pernod Ricard 0,6 Prozent verliert. Derweil zeigt sich die Inflation zäh. Der Inflationsdruck im Euroraum hat im August entgegen den Erwartungen nicht abgenommen, wobei die Kerninflation wie prognostiziert sank. Die Commerzbank geht unverändert davon aus, dass der EZB-Rat auf seiner Sitzung im September die Leitzinsen nicht weiter erhöhen wird. Kräftig nach oben um 4,7 Prozent geht es mit der UBS-Aktie. Die ersten Ergebnisse der UBS nach der Übernahme von Credit Suisse (CS) sind nach Ansicht der Deutschen Bank insgesamt positiv ausgefallen. Gut kommen auch die Zahlen von Strabag (+1%) an. Bei Pernod Ricard geht es dagegen um 4,0 Prozent nach unten. Hier sehen die Analysten der RBC die Quartalszahlen als durchwachsen an. Um 7,5 Prozent nach oben springen Mister Spex. Hier sind die Zweitquartalszahlen besser als erwartet ausgefallen. Beim Cannabisunternehmen Synbiotic geht es 6,0 Prozent nach oben. Eine mögliche Neueinstufung von Cannabis durch die US-Gesundheitsbehörden stützt hier das Sentiment. Die Nachricht hatte eine Kursrally im Sektor an der Wall Street ausgelöst.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0873 -0,5% 1,0912 1,0933 +1,6% EUR/JPY 158,64 -0,7% 159,27 159,37 +13,0% EUR/CHF 0,9583 -0,1% 0,9597 0,9581 -3,2% EUR/GBP 0,8573 -0,2% 0,8585 0,8587 -3,1% USD/JPY 145,89 -0,2% 145,96 145,77 +11,3% GBP/USD 1,2682 -0,3% 1,2710 1,2732 +4,9% USD/CNH (Offshore) 7,2958 -0,0% 7,2964 7,2947 +5,3% Bitcoin BTC/USD 27.210,66 -0,2% 27.251,67 27.156,03 +63,9%

Der Euro rutscht am Donnerstag wieder unter die Marke von 1,09 Dollar, die er erst am Vortag überwunden hatte. Die Gemeinschaftswährung hat sich im Wochenverlauf sehr volatil gezeigt, da die nächsten Schritte der Zentralbanken weiterhin von den jüngsten Wirtschaftsdaten abhängen, die von den Märkten genau beobachtet werden, wie Devisen-Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank anmerkt. "Da sich die beiden großen Zentralbanken, die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve, dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähern und ihre weiteren Maßnahmen von den Daten abhängig machen, ist die Unsicherheit über ihr weiteres Vorgehen besonders groß", so die Expertin. Schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten, Stimmungsindikatoren und ADP-Daten schwächten den Dollar, während die hartnäckig hohen deutschen Inflationszahlen für August den Euro in die Höhe trieben, "weil sie die Erwartung nähren, dass die EZB (...) den Leitzins im September wieder anheben könnte", so Praefcke.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich mit Abschlägen geschlossen. In China fiel die Meldungslage zwiespältig aus. Die Stimmung in der chinesischen Industrie war im August gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich, während Volkswirte mit einer Eintrübung gerechnet hatten. Allerdings verharrte der Index im Kontraktionsbereich. In der Dienstleistungsbranche hatte sich die Lage im August dagegen eingetrübt, wobei der Index hier weiter Wachstum signalisierte. Die Daten zeigten keine echte Verbesserung des ökonomischen Umfelds, urteilte ING-Analyst Robert Carnell für die Region Asien-Pazifik. Unterdessen verschärfte sich die Immobilienkrise in China. Der Immobilienentwickler Country Garden hat nach hohen Abschreibungen auf Immobilienprojekte für das erste Halbjahr 2023 einen Milliardenverlust ausgewiesen und vor einem möglichen Zusammenbruch gewarnt. Zudem haben die chinesischen Behörden laut einem Bericht externe Prüfer damit beauftragt, die Finanzen von Zhongrong International Trust zu durchleuchten. Im Handel wurde dies als Signal für eine staatliche Rettung der Schattenbank interpretiert. Spekuliert wurde daher auch über eine Stützung von Country Garden, deren Aktien in Hongkong um 1,1 Prozent zulegten. Baidu und Sensetime zogen um 2,2 bzw. 4 Prozent an - beide Unternehmen erhielten die Genehmigung für KI-Dienstleistungen. In Tokio stützten Technologie- und Wertpapierhandelstitel den Nikkei-225. Händler berichteten von Hoffnungen auf ein baldiges Ende der US-Zinserhöhungen. In Japan selbst schienen Zinserhöhungen ohnehin kein Thema zu sein. Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Ansicht von Board-Mitglied Toyoaki Nakamura an der lockeren Geldpolitik festhalten, obwohl das Inflationsziel noch nicht erreicht sei. In Südkorea belasteten enttäuschende Daten zur Industrieproduktion. Daher zählten Industrierohstoffwerte und Werftpapiere zu den schwächsten Aktien.

CREDIT

Nur wenig verändert zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmensanleihen (CDS; Credit Default Swaps). Nach der Entspannung in den vergangenen Tagen werde die aktuelle Risikolage adäquat eingepreist, heißt es. Denn mit einer Vielzahl von Inflationsdaten wie den Verbraucherpreisen aus der EU und dem PCE-Deflator aus den USA sowie dem bevorstehenden Arbeitsmarktbericht gebe es bis zum Wochenende noch viele wichtige Daten. Eine weitere Einengung der Risikoprämien sei daher nicht vertretbar.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SIEMENS

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen ihre Zugflotte in den nächsten Jahren mit Elektrotriebzügen der Siemens-Plattform Mireo aufstocken. Siemens Mobility bekam jetzt den Zuschlag für eine Rahmenvereinbarung über bis zu 540 elektrisch betriebene Triebzüge. Die Vereinbarung hat laut ÖBB eine Laufzeit von zehn Jahren. Das gesamte Bestellvolumen kann sich demnach auf mehr als 5 Milliarden Euro belaufen.

MISTER SPEX

hat dank einer guten Nachfrage nach Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis gesteigert. Die Bruttomarge verbesserte das Unternehmen im zweiten Quartal spürbar. Angesichts der guten Entwicklung bekräftigte Mister Spex den Ausblick für das Gesamtjahr.

NORDLB

hat im ersten Halbjahr 2023 wieder einen Gewinn erzielt und in fast allen Geschäftssegmenten einen "nennenswerten Ertragszuwachs" verbucht. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank trotz einer Eintrübung der konjunkturellen Rahmenbedingungen weiterhin ein besseres Ergebnis als im Vorjahr. Die Landesbank verdiente vor Steuern 143 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 90 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 109 Millionen Euro, nach einem Verlust von 63 Millionen im Vorjahreszeitraum.

GLENCORE

Etliche der größten Vermögensverwalter beschuldigen nach Informationen der Financial Times den Rohstoffhändler Glencore, in früheren Aktienprospekten gelogen zu haben, um korrupte Aktivitäten zu vertuschen. Damit eskaliert eine weitreichende Klage vor dem Londoner High Court, die erhebliche Auswirkungen auf die Rohstoffbranche haben könnte.

PERNOD RICARD

Preiserhöhungen und starke Nachfrage nach Spirituosen haben Umsatz und Gewinn von Pernod Ricard im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 (per Ende Juni) beflügelt. Netto verdiente der französische Getränkehersteller mit Marken wie Havana Club, Absolute Vodka oder Lillet nach eigenen Angaben 2,28 Milliarden Euro nach 2,03 Milliarden im Jahr zuvor.

STATKRAFT

Der staatliche norwegische grüne Energiekonzern hat für 4,7 Milliarden norwegische Kronen (ca. 405 Millionen Euro) ein Windkraftportfolio in Deutschland und Frankreich erworben. Die Transaktion umfasst ein Portfolio von 39 Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 337 Megawatt von Breeze Two Energy.

MICROSOFT

will die Modalitäten des Vertriebs seiner Videokonferenzsoftware Teams an europäische Geschäftskunden umstellen, um Bedenken der EU-Kommission zu begegnen, die diese im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung geäußert hat. Geschäftskunden werde künftig die Option geboten, die Produktivitätssuiten Word, Excel und Powerpoint in einer günstigeren Version zu kaufen, in der die Videokonferenz-App Teams fehlt.

STANDARD CHARTERED

Diego De Giorgi soll neuer Finanzvorstand werden. Das auf Asien ausgerichtete Kreditinstitut erklärte, der Manager werde zum 1. September designierter CFO und im ersten Quartal nächsten Jahres diese Position im Board auch übernehmen. De Giorgi war zuletzt Co-Chef bei Pegasus Europe, einer börsennotierten Mantelgesellschaft, die mangels geeignetem Übernahmeziel aufgelöst werden musste.

BAIDU

Rund zehn Monate nach dem Start von ChatGPT gibt es jetzt auch in China einen KI-Chatbot für Internetnutzerinnen und -nutzer: Der Internetriese Baidu stellte seinen Chatbot Ernie Bot am Donnerstag der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Allerdings ist die Anwendung durch Sicherheitsregeln der Regierung eingeschränkt: Chatbots in China müssen die "wichtigsten Werte des Sozialismus" berücksichtigen und dürfen die nationale Sicherheit nicht gefährden.

