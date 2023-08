© Foto: picture alliance/newscom/John Angelillo



In diesem Monat ist die KI-Rallye an den Aktienmärkten zum Erliegen gekommen. Der September könnte noch turbulenter ausfallen.

Die Rallye an den US-Aktienmärkten, die durch das Aufkommen der Künstlichen Intelligenz (KI) angetrieben wurde, hat im August deutlich an Kraft verloren. Der S&P-500-Index steuert auf seinen schlechtesten Monat seit Jahresbeginn zu und auch der Nasdaq Composite verzeichnet aktuell seinen größten monatlichen Rückgang in diesem Jahr. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte können wir jedoch davon ausgehen, dass der September, der nur zwei Handelstage entfernt ist, noch unbeständiger sein wird.

Seit 1945 hat der marktbreite S&P 500 im September eine durchschnittliche monatliche Rendite von minus 0,73 Prozent erzielt, die schlechteste mittlere Entwicklung aller Monate, sagt Sam Stovall, Chief Investment Stratege bei CFRA Research. Es war auch der einzige Monat, in dem der S&P 500 häufiger einen monatlichen Rückgang als einen Anstieg verzeichnete, mit einer "Gewinnrate" von nur 44 Prozent.

"In Anbetracht der Tatsache, wie sich die Benchmarks im September geschlagen haben, erinnern wir die Anleger daran, sich auf die Möglichkeit enttäuschender Ergebnisse sowohl für den S&P 500 als auch für den Nasdaq im kommenden Monat einzustellen", so Stovall gegenüber Marketwatch.

Diese Erwartungen bestätigt auch Richard Saperstein, Chief Investment Officer bei Treasury Partners. "Die Volatilität an den Aktienmärkten, die wir im August erlebt haben, ist noch nicht vorbei, und wir erwarten eine anhaltende Volatilität im September, da der Markt beginnt, eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit einzupreisen, die durch den Nachlaufeffekt der vergangenen Zinserhöhungen der Fed verursacht wird."

Der rasante Anstieg des US-Aktienmarktes in diesem Jahr ist im August ins Stocken geraten, nachdem starke Wirtschaftsdaten die Besorgnis geweckt haben, dass die US-Notenbank die Zinsen länger als erwartet hochhalten wird, was zu einem sprunghaften Anstieg der Renditen von Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten führte.

Der S&P 500 hat in diesem Monat bisher fast zwei Prozent verloren. Wenn der Leitindex jedoch im August um zwei Prozent oder mehr fällt, entwickelt sich der September laut Dow Jones Market Data oft noch schlechter. Der Dow-Jones-Index fiel im bisherigen Monatsverlauf um 1,9 Prozent, und der Nasdaq Composite um 2,9 Prozent, zeigen FactSet-Daten.

Mark Newton, Leiter technische Strategie bei Fundstrat Global Advisors, warnt jedoch vor zu viel Pessimismus. Immerhin finden im nächsten Jahr in den USA Präsidentschaftswahlen statt, und in Jahren vor solchen Wahlen habe sich die erste Septemberhälfte meist "viel besser" gehalten als die zweite. Und auch der Monat insgesamt komme in solchen Jahren auf eine positive durchschnittliche Rendite von 0,2 Prozent, sagt Newton und beruft sich dabei auf Daten von Fundstrat und Bloomberg.

"Insgesamt deuten viele bullishe Faktoren darauf hin, dass ein Tiefpunkt am Aktienmarkt unmittelbar bevorsteht und die Märkte in der ersten Septemberhälfte Gewinne verzeichnen könnten", so Newton.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

