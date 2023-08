Köln (ots) -In dem neuen crossmedialen Format "stern Investigativ" widmen sich die preisgekrönten Investigativ-Journalist:innen Manka Heise, Birte Meier und Christian Esser den Themen, die Menschen bewegen. Dafür legen sie sich mit den Mächtigen unserer Zeit an und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Zusammen mit ihrem Team entlarven sie in aufwendigen Recherchen Missstände in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Sie konfrontieren die Verantwortlichen und nehmen sie in die Pflicht. Die erste Ausgabe von "stern Investigativ", für die Manka Heise und Christian Esser gemeinsam mit Stern-Autorin Tina Kaiser monatelang recherchiert haben, zeigt RTL am 28. September um 22:35 Uhr. Der Stern berichtet am selben Tag in seiner Printausgabe sowie bei stern.de und RTL.de umfassend über die Enthüllungen des Investigativ-Teams. Ein Podcast rundet das crossmediale Gesamtpaket von "stern Investigativ" ab. Dieser steht ebenfalls ab dem 28. September auf RTL+ Musik zum Abruf bereit. ntv strahlt die erste Folge von "stern Investigativ" zudem am 29. September um 23:30 Uhr aus.Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des Stern: "Das Besondere an "stern Investigativ" ist, dass wir das Format von Anfang an crossmedial konzipiert haben und die Ergebnisse unserer investigativen Recherchen nun Ende September zum ersten Mal im TV, im Heft, Digital und via Audio ausspielen."Pressekontakt:Dajana PürstenKommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456 74101dajana.puersten@rtl.deAnna VelkenKommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 43 05anna.velken@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5592383