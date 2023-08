Hannover (ots) -Mit dem Start in die Kindergarten- oder Schulzeit beginnt für viele Kinder auch ein neuer Lebensabschnitt. Doch um im Kindergarten oder in der Schule konzentriert und leistungsfähig zu sein, ist neben ausreichend Schlaf auch eine optimale Ernährung von entscheidender Bedeutung."Viele Eltern glauben, dass Kinder zwingend frühstücken müssen - dabei ist das überhaupt nicht der Fall. Das Frühstück kann sogar ausgelassen werden", erklärt Ernährungsexperte Jan Bahmann. Worauf es wirklich ankommt, damit Kinder konzentriert und leistungsfähig in die Schule starten können, erklärt er anhand der folgenden 5 Tipps.Ein ausgiebiges Frühstück - nicht immer der ideale Start in den TagDas Frühstück wird zwar oft als wichtigste Mahlzeit des Tages beschrieben - es kann aber auch zu viel des Guten sein. Nehmen Kinder morgens den Großteil ihres Tagesbedarfs an Energie und Nährstoffen zu sich, kann dies dazu führen, dass sie schon vormittags mental abbauen und unkonzentriert werden.Es ist also wenig sinnvoll, Kindern ein großes Frühstück aufzudrängen. Stattdessen sollten sie den Tag auf die richtige Art beginnen und lernen, wie sie selbst die Weichen für mehr Leistungsfähigkeit stellen.1. Nach Hungergefühl essen lassen, anstatt Mahlzeiten aufzudrängenDie beste Möglichkeit, für mehr Leistungsfähigkeit zu sorgen, besteht deshalb darin, Kinder nach Hungergefühl essen zu lassen. Haben sie keinen Hunger, bietet es sich stattdessen an, ihnen etwas mehr Essen für die Frühstückspause oder für zwischendurch einzupacken. Auf diese Weise treten weniger Schwankungen im Blutzuckerspiegel auf und die Kleinen bleiben tagsüber konzentrierter.2. Auf Qualität und ausgewogene Ernährung achtenBei der Wahl der richtigen Nahrungsmittel ist es dabei von entscheidender Bedeutung, auf die Qualität zu achten. Eine gute Mahlzeit sollte ausreichende Mengen an Kohlenhydraten und Nährstoffen liefern, aber nicht zu viel Zucker enthalten. Essen Kinder im Laufe des Tages mehrere gesunde Mahlzeiten, bringt dies einen größeren Mehrwert mit sich als ein großes und ausgiebiges Frühstück.3. Kinder gezielt zum Trinken animierenNeben der richtigen Ernährung spielt allerdings auch der Flüssigkeitsbedarf eine Rolle für die Konzentration. Dehydration führt schnell dazu, dass Kinder sich nicht mehr konzentrieren können. Es ist deshalb zu empfehlen, mit einem großen Glas Wasser in den Tag zu starten und im Laufe des gesamten Tages regelmäßige Trinkpausen einzulegen. So lässt sich sicherstellen, dass Kinder genug trinken.4. Aktiv in den Tag startenUm den Tag mit ausreichend Energie zu beginnen, sollten Kinder morgens zudem eine kurze Einheit Sport einlegen. Zum Beispiel eignen sich Dehnübungen im Garten oder auf dem Balkon oder ein kurzer Spaziergang nach dem Frühstück bestens dazu, frische Luft zu schnappen und den Kreislauf anzuregen. Dadurch fällt es leichter, Müdigkeit abzuschütteln und sich in der Schule oder im Kindergarten zu konzentrieren.5. Schlaf und Erholung nicht vergessenZu guter Letzt sollte auch die Erholung nicht vernachlässigt werden. Diese ist mindestens ebenso wichtig wie die richtige Ernährung und ausreichend Bewegung, kommt aber im Alltag oft zu kurz. Damit sie am nächsten Tag die volle Leistung erbringen können, sollten Kinder deshalb nachts ausreichend qualitativ guten Schlaf bekommen - idealerweise störungsfrei und ohne Unterbrechungen.Mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit durch gesunde GewohnheitenDie richtige Ernährung ist also schlussendlich nur ein Faktor von vielen, der zu mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit beiträgt. Damit Kinder sich bestmöglich entwickeln und in Schule und Kindergarten geistig fit bleiben, müssen alle Faktoren berücksichtigt und die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden.So gilt es nicht, das Frühstück komplett zu eliminieren, um Leistungsverlusten vorzubeugen. Vielmehr sollten Lösungen gesucht werden, die sowohl den Ernährungsempfehlungen als auch den Präferenzen des Kindes entgegenkommen.Über Jan Bahmann:Jan Bahmann ist Abnehmcoach und gemeinsam mit seinem Team hilft er seinen Kundinnen dabei, langfristig abzunehmen und ihre Wohlfühlfigur zu erreichen. Die Besonderheit: Im Mittelpunkt des Coachings steht neben der bloßen Gewichtsreduktion vor allem der Aufbau eines neuen Bewusstseins für einen gesunden Lebensstil - ohne große Einschränkungen oder Verzicht. Weitere Informationen unter: https://janbahmann.de/Pressekontakt:Bahmann Coaching GmbHJan Bahmannkontakt@janbahmann.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161293/5592375