Rund 25 Prozent hat die Aktie des dänischen Offshore-Spezialisten Ørsted am Mittwoch verloren. Immense Abschreibungen auf das US-Geschäft haben die gesamte Windbranche in Sippenhaft genommen. Auch die Nordex-Aktie zählte zu den größten Verlierern im MDAX. Was Anleger jetzt beim Turbinenbauer wissen müssen.

