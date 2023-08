Mister Spex hat heute Morgen starke Q2'23-Ergebnisse vorgelegt. Neben einem beschleunigten Umsatzwachstum im Vergleich zu Q1 und weiteren Marktanteilsgewinnen in Deutschland hat Mister Spex sein Versprechen eingelöst, und ein positives EBITDA erzielt. Tatsächlich lag das adj. EBITDA in Q2 bei EUR 2,3 Mio. und damit deutlich über dem Konsens und den Erwartungen von AlsterResearch. Nicht genug, auch der operative Cashflow war im zweiten Quartal positiv, was zu einer komfortablen Liquiditätsposition von EUR 124 Mio. zum Ende des ersten Halbjahres führte. Vor dem Hintergrund dieser guten Ergebnisse und Verbesserungen bei praktisch allen relevanten KPIs bekräftigte das Management trotz des schwierigen Konsumumfelds seine Prognose für das Geschäftsjahr '23. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch bietet Mister Spex ein attraktives Chancen-Risiko-Profil, nicht zuletzt aufgrund einer soliden Cash-Position, die die aktuelle Marktkapitalisierung übersteigt. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 7,30. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE