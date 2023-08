Der größte Börsengang des Jahres wird spannend

Anzeige / Werbung

Der heimliche Riese der Tech-Welt, der britische Chip-Designer ARM, will zurück an die Börse. Bereits für den kommenden September ist die Aktienplatzierung an der US-Technologiebörse Nasdaq geplant. Beobachtern zufolge könnte es der größte Börsengang des Jahres überhaupt werden.

