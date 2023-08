Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Schweizer Aktienkonferenz für Small und Mid Caps am 13. und 14. September 2023: Investora Zürich



31.08.2023





Zürich, 31. August 2023 - Am 13. und 14. September 2023 begrüssen wir die Managements von an der SIX kotierten Small und Mid Caps sowie das interessierte Anlegerpublikum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach zur 11. Investora. Alle Informationen zum Programm der diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie hier: https://www.investora.ch/programm

Die Veranstaltung bietet während zwei Tagen in zwei Parallel-Tracks anlässlich der Präsentationen und moderierten Q&As spannende Einsichten in Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzkennzahlen der teilnehmenden Unternehmen. Unsere langjährigen Sponsoring-Partner SIX Swiss Exchange, Mirabaud Securities und Alantra sowie unsere Medienpartner Finanz und Wirtschaft, awp Finanznachrichten, Agéfi und EQS Group unterstützen die Konferenz im Vorfeld, während des Anlasses und auch im Nachgang mit interessanten Beiträgen, u.a. auch in der Berichterstattung. Das Programm im Abriss:

13. September

Track 1: mobilezone, Phoenix Mecano, Belimo, Bystronic, Bossard, Aryzta, MCH Group, u-blox und lastminute.com

Track 2: Cicor, VP Bank, BCGE, Leonteq, Ina Invest, Fundamenta Real Estate, Implenia, HBM Healthcare und SKAN Group

14. September

Track 1: Feintool, Stadler Rail, Valiant, Cembra Money Bank, Carlo Gavazzi, Orascom Development, Arbonia und Meier Tobler

Track 2: Molecular Partners, ASMALLWORLD, Jungfraubahnen, BVZ Holding, BB Biotech, AEVIS VICTORIA, Coltene und Newron Pharmaceuticals

Am Abend des ersten Tages findet zudem ein Networking-Apéro statt, welcher durch Food-Tastings von ARYZTA angereichtet wird.

Wie in den beiden Vorjahren werden die Präsentationen nicht als Hardcopies aufliegen, sondern am Veranstaltungstag auf der Investora-Webseite zum Download abrufbar sein.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Für Rückfragen:

Geschäftsstelle Investora Zürich: Doris Rudischhauser / Tina Seyffer

Tel. 079 410 81 88 / 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch

