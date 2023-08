Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4703/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/29 geht es um den Ultimo-Handel in Wien, Indexchancen pro Telekom Austria und Andritz werden zu den Schlusskursen in die finalen Listen wandern. Main Event ist Semperit mit wichtigem Closing und mehr. Zahlen gibt es von Strabag, Immofinanz, News zu Porr, Lenzing, Austriacard, VIG, Research zu S Immo und Andritz. Historisches gibt es zu Do&Co und Warimpex und morgen die lange Nacht der Märkte in Wien, das gilt aber nicht für den Aktienmarkt. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur ...

