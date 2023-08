Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.08.2023 / 14:27 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Carl Georg Nachname(n): Dürschmidt Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Die Angaben zum aggregierten Volumen und zum Preis waren bei den aggregierten Informationen vertauscht worden

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 75.50 EUR 453.00 EUR 75.30 EUR 1807.20 EUR 75.15 EUR 1953.90 EUR 75.15 EUR 976.95 EUR 75.15 EUR 2630.25 EUR 75.10 EUR 4430.90 EUR 75.10 EUR 7660.20 EUR 75.10 EUR 2328.10 EUR 75.10 EUR 1051.40 EUR 75.10 EUR 1051.40 EUR 75.10 EUR 751.00 EUR 75.10 EUR 1952.60 EUR 75.10 EUR 1877.50 EUR 75.05 EUR 4202.80 EUR 75.05 EUR 3077.05 EUR 75.05 EUR 2326.55 EUR 75.00 EUR 8625.00 EUR 75.00 EUR 13950.00 EUR 75.00 EUR 14250.00 EUR 75.00 EUR 1050.00 EUR 75.00 EUR 675.00 EUR 75.00 EUR 75.00 EUR 75.00 EUR 600.00 EUR 75.00 EUR 6600.00 EUR 75.00 EUR 6000.00 EUR 75.00 EUR 750.00 EUR 75.00 EUR 1350.00 EUR 75.00 EUR 1050.00 EUR 75.00 EUR 225.00 EUR 75.00 EUR 1050.00 EUR 75.00 EUR 1050.00 EUR 74.95 EUR 2623.25 EUR 74.95 EUR 43096.25 EUR 74.95 EUR 8019.65 EUR 74.80 EUR 4862.00 EUR 74.65 EUR 3881.80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 74.99 EUR 158313.75 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.08.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETA





