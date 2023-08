Der Dax bearbeitet weiterhin die Marke von 16.000 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch will dem Index bis dato nicht gelingen. Auch die Aktie des Softwareunternehmens SAP arbeitet bereits seit Längerem an einem Ausbruch, doch ihr fehlt bislang die letzte Entschlossenheit. In ganz anderen Chartsphären bewegt sich gegenwärtig Infineon. Die zentrale Unterstützung steht nach wie vor im Fokus und unter Druck, obwohl die Aktie auf den ersten Blick stabil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...