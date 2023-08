München (ots) -Franz Wagner geht es "super!" Eigentlich. Ob der deutsche Top-Star, zuletzt 2 Partien wegen einer Knöchelverletzung nicht dabei, in Spiel 1 der Zwischenrunde gegen Georgien (Freitag ab 9.30 Uhr live und kostenlos) auflaufen kann, bleibt vage. "Ich muss von Tag zu Tag schauen, wie es sich anfühlt. Ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg", sagt Wagner im MagentaSport-Interview. So eine Aussage verleitet zur Mutmaßung, dass er morgen gegen Georgien zumindest ein paar Minuten Praxis erhält, um am Sonntag gegen die stärker erwarteten Slowenen mit Superstar Luka Doncic (ab 12 Uhr live und kostenlos) noch mehr Einsatzzeit zu erhalten. "Wir haben nur eine Chance, wenn wir alle zusammen eine gute Defense gegen ihn spielen. Er wird aber seine Dinger machen. Es wird ein Kampf über 40 Minuten. Ich glaube aber, wir sind gut vorbereitet", sagt Franz Wagner zum Spiel gegen die Slowenen und eben Doncic, der bereits 90 Punkte bei dieser WM erzielte. Georgiens Top-Mann: Center Goga Bitadze, ein Team-Kollege von Franz Wagner bei Orlando Magic. "Sehr, sehr viel vielseitig als Center", beschreibt Wagner den 2,11 Meter großen Bitadze." MagentaSport-Experte Per Günther erklärt im Podcast "Das WM-Tagebuch": "Ich glaube nicht, dass Georgien das hat, was es braucht, um Deutschland zu schlagen. Georgien hat generell eine kräftige Mannschaft, die versucht, dich physisch zu dominieren." Günther rechnet damit, dass Deutschland auch Slowenien schlägt.Nachfolgend Stimmen, Beträge und Clips vom WM-Tag 7 mit einem Blitzinterview Frank Wagner - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Freitag läuft der Auftakt der Zwischenrunde - ab 9.30 Uhr gibt's die Vorberichte auf Deutschland gegen Georgien. Auch danach heißt's dranbleiben: USA trifft auf Montenegro, Australien auf Slowenien. Spieltag 2 der Zwischenrunde startet am Sonntag mit Australien gegen Georgien. Die Übertragung zu Deutschland gegen Slowenien beginnt um 12 Uhr. Die k.o.-Phase beginnt ab 5. September. Dafür braucht das deutsche Team 2 weitere Erfolge in der Zwischenrunde. MagentaSport zeigt alle WM-Spiele live, die deutschen Spiele kostenlos.MagentaSport-Interview mit Franz Wagner und die dringende Frage: "Wie geht's dem Knöchel?"Franz Wagner: "Gut, es wird besser auf jeden Fall. Ich muss von Tag zu Tag schauen, wie es sich anfühlt. Ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg."Der malträtierte Knöchel des deutschen Top-Spielers erhielt in den letzten Tagen viel Eis und manuelle Therapie - Dauerbehandlung. "Ich habe hier viel Hilfe dabei, deshalb geht es mir super."Franz Wagner zu den beiden Spielen gegen Australien und Finnland, die ohne ihn erfolgreich liefen: "Wir hatten 3 Superspiele natürlich, 2 ohne mich - die waren richtig gut. Wir haben sehr gut als Team gespielt. Aber das habe ich auch erwartet, ehrlich gesagt. Wir haben so ein "deepes" Team. Wir spielen gern miteinander und das sieht man auch."Beim nächsten Spiel gegen Georgien (Freitag, ab 9.30 Uhr) läuft der Teamkollege Goga Bitadze von Franz Wagner bei Orlando Magic auf: "Ja, Goga, ein Supertyp erst mal. Ich habe es super genossen, mit ihm zusammenzuspielen. Zum Glück bleibt er auch bei uns im nächsten Jahr. Sehr, sehr viel vielseitig als Center. Hat viel "geswitched" in der Defensive, offensiv genauso variabel. Kann von außen, kann aber auch von innen punkten." Goga Bitadze ist mit 16,7 Punkten Topscorer seines Teams. Der 24jährige, 2,11 Meter lange Bitadze gehört bislang zu den besten Scorern dieser WM.Franz Wagner zu Spiel 2 in der Zwischenrunde - am Sonntag gegen Slowenien (ab 12 Uhr live und kostenlos) mit Topstar Luka Doncic: "Wir haben nur eine Chance, wenn wir alle zusammen eine gute Defense gegen ihn spielen. Er wird aber seine Dinger machen. Es wird ein Kampf über 40 Minuten. Ich glaube aber, wir sind gut vorbereitet. Jetzt erstmal Fokus auf morgen."Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/pDPkHs22d6YLk23"Wäre das eine Europameisterschaft, wäre Deutschland glasklarer Favorit auf Gold"Zum Frühstück - PODCAST täglich mit Per Günther und Benni Zander - Den täglichen WM-Podcast von MagentaSport mit Experte Per Günther und Reporter Benni Zander. Die beiden berichten täglich in ihrem "WM-Tagebuch" aus Japan.Per Günther blickt im Podcast auf die Partie Deutschland gegen Georgien. Dabei hat er einen klaren Favoriten: "Den schenken wir 20 Punkte ein. Nein, ich glaube nicht, dass Georgien das hat, was es braucht, um Deutschland zu schlagen. Georgien hat generell eine kräftige Mannschaft, die versucht, dich physisch zu dominieren... Wenn Deutschland auch nur ansatzweise so verteidigt, wie sie das in den 8, 9 Spielen zuvor gemacht haben, dann hat Georgien nicht die Mittel, sich regelmäßig gute Würfe rauszuarbeiten. Das wird für Georgien nicht reichen."Allgemein freut sich Günther auf die Zwischenrunde und prognostiziert ein deutsches Weiterkommen: "Das wird spektakulär. Die individuellen Spiele hören sich großartig an. Ich freue mich zwar, dass die Franzosen nicht mehr dabei sind, die hätte ich mir aber für etwas extra Würze noch dazu gewünscht. Die Gruppen werden unglaublich viel Spaß machen. Auch in der Deutschland-Gruppe wird es richtig klingeln. Ich glaube, dass sich Deutschland und Australien durchsetzen werden... Wäre das eine Europameisterschaft, wäre Deutschland für mich nach der Vorrunde ein glasklarer Favorit auf Gold."Das "WM-Tagebuch" aus Japan gibt es täglich morgens, Auf allen Plattformen, wo's gute Podcasts gibt. Oder hier direkt clicken: https://cloud.thinxpool.de/s/2o2QicEmYaXZ9FsDie deutschen Top10 der Gruppenphase:https://cloud.thinxpool.de/s/g7fTHmt9snKsBS3Die HighlightsDie Basketball WM komplett live bei MagentaSport und MagentaTVDie Zwischenrunde mit Sendestarts.Freitag, 01.09.2023Die Zwischenrunde liveFreitag, 01.09.2023Ab 09.30 Uhr: Deutschland - GeorgienAb 09.45 Uhr: Serbien - ItalienAb 10.25 Uhr: USA - MontenegroAb 11.30 Uhr: Spanien - LettlandAb 13.30 Uhr: Slowenien - AustralienAb 13.45 Uhr: Dominikanische Republik - Puerto RicoAb 14.25 Uhr: Litauen - GriechenlandAb 15.15 Uhr: Kanada -BrasilienSonntag, 03.09.2023Ab 09.15 Uhr: Australien - GeorgienAb 09.45 Uhr: Italien - Puerto RicoAb 10.25 Uhr: Griechenland - MontenegroAb 11.30 Uhr: Brasilien - LettlandAb 12.00 Uhr: Deutschland - SlowenienAb 13.45 Uhr: Dominikanische Republik - SerbienAb 14.25 Uhr: USA - LitauenAb 15.15 Uhr: Spanien - KanadaPlatzierungsspiele - 2. 