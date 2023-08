Ein neues KI-System namens Swift hat menschliche Top-Piloten im First-Person-Drohnenrennen geschlagen. Dafür hat es ausschließlich Daten seiner Onboard-Kamera genutzt. In der Vergangenheit haben künstliche Intelligenzen (KI) ihre Fähigkeiten in Disziplinen wie Schach, Go und dem Videospiel Starcraft unter Beweis gestellt. Nun ist es einer KI gelungen, einige der besten menschlichen Drohnenpiloten im First-Person-Drohnenrennen zu besiegen.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...