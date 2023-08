Pindoudou nimmt Fahrt auf

Werbung







Die Aktie des Unternehmens kann seit Anfang der Woche zweistellige Kursgewinne einfahren, gute Quartalszahlen überzeugten die Anleger. Der Umsatz stieg um 66 % zum Vorjahresquartal, auch der operative Gewinn legte um 46 % zu.



Die noch relativ junge E-Commerce Plattform (Gründung September 2015) aus China konnte mit ihren Zahlen überzeugen, der gesamte Umsatz im zweiten Quartal betrug 7,21 Milliarden Dollar, im Vorquartal betrug dieser noch 4,34 Milliarden Dollar. Vor allem gestiegene Umsätze im Bereich Online Marketing und Transaction Services trieben den Betriebsumsatz nach oben, einhergehend damit stiegen auch die Kosten des Unternehmens. Den operativen Gewinn im vorangegangenen Quartal quantifiziert das Unternehmen auf 1,75 Milliarden Dollar, im Vorjahresquartal betrug dies noch 1,19 Milliarden Dollar. Die Vertriebsausgaben stiegen um 55 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.



Das Unternehmen beobachtet eine positive Veränderung der Verbraucherstimmung, was zu einer erhöhten Nachfrage nach den angebotenen Produkten führte. Auch möchte die Plattform verstärkt auf Innovation setzen, so der Co-CEO Lei Chen. Chen betont ebenfalls die Wichtigkeit von Technologie für ein nachhaltiges Wachstum.







Hier finden Sie:













Sie wollen stets auf dem neuesten Stand bleiben? Neben Kostenloses Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Machen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot, wie beispielsweise den Webinaren:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC