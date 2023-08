Die meistgehandelten Produkte: DAX wieder bei 16.000 - Sentiment verhalten

Dominik Auricht

Der DAX® ist heute positiv und notiert nahe der 16.000 Punktemarke. Aus den meistgehandelten Produkten lässt sich kein klares Sentiment der Marktteilnehmer ableiten. Sowohl Put- als auch Call-Positionen werden vermehrt gehandelt. Auch auf die sich im Vorhandel seitwärts bewegenden amerikanischen Leitindizes werden Zertifikate gehandelt. Die Marktteilnehmer handeln vermehrt S&P 500® und Nasdaq® Put-Knock-Out-Optionsscheine.



Hoffnung auf einen Kursanstieg gibt es bei manchen Marktteilnehmern für das Us-amerikanische Biotechunternehmen Amgen Inc., deren Aktie dieses Jahr den Markt underperformt hat. Auch auf die Deutsche Bank AG werden verstärkt Long-Faktor-Optionsscheine gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC91VK 3,27 15995,00 Punkte 15697,82854 Punkte 48,09 Open End DAX ® Put HC8GUM 5,39 15995,00 Punkte 16502,05262 Punkte 29,56 Open End DAX ® Put HB0U61 5,91 15995,00 Punkte 16559,085144 Punkte 26,89 Open End S&P 500 ® Put HB2BDJ 1,73 4517,54 Punkte 4700,559696 Punkte 24,09 Open End Nasdaq ® Put HC8GQ3 2,95 15462,430833 Punkte 15716,558431 Punkte 48,06 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.08.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XPM 17,51 15972,50 Punkte 14500,00 Punkte 9,14 12.12.2023 DAX ® Call HC0XQ2 5,72 15972,50 Punkte 16000,00 Punkte 27,95 12.12.2023 DAX ® Put HC6AVJ 0,28 15972,50 Punkte 15500,00 Punkte 581,56 12.09.2023 Amgen Inc. Call HC72CJ 4,73 259,89 USD 210,00 USD 5,04 13.12.2023 DAX ® Put HC57UT 6,80 15972,50 Punkte 15800,00 Punkte 23,54 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.08.2023; 11:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC701M 3,38 16000,50 Punkte 16210,585085 Punkte -25 Open End DAX ® Long HC01KH 8,86 16000,50 Punkte 14305,60852 Punkte 5 Open End Deutsche Bank AG Long HC3M0W 6,39 10,13 EUR 6,115939 EUR 2 Open End DAX ® Long HC3TKM 5,67 16000,50 Punkte 15100,828002 Punkte 10 Open End DAX ® Short HC3TKP 3,85 16000,50 Punkte 16686,120808 Punkte -10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.08.2023; 12:15 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

