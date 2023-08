Mainz (ots) -Woche 35/23Fr., 1.9.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.30 Uhr beachten:22.30 heute-show spezial23.05 ZDF Magazin Royale (VPS 23.00)23.35 aspekte (VPS 23.30)0.20 heute journal update (VPS 0.15)0.35 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle (VPS 0.30)1.20 Terra X History (VPS 1.15)2.05 Terra X (VPS 2.00)Faszination Deutschland(Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 36/23Sa., 2.9.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:0.30 heute-show spezial1.05 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00)Spooks - Verräter in den eigenen Reihen2.40 Out of Sight (VPS 2.35)(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen.)\u2003Woche 40/23So., 1.10.Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 2.15 Uhr beachten:2.15 Der Palast (HD/AD/UT)Folge 1Eine deutsch-deutsche FamiliengeschichteChristine Steffen / Marlene Wenninger Svenja JungRosa Steffen Anja KlingRoland Wenninger Heino FerchBettina Wilke Luise BefortAlexander Bachmann Hannes WegenerGeorg Weiss August WittgensteinSteven Williams Daniel Donskoyund andereSchnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli ChristenMusik: Martin Lingnau, Ingmar SueberkruebKamera: Hannes HubachDrehbuch: Rodica Doehnertnach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz WildfeuerRegie: Uli Edel(Erstsendung 3.1.2022)Deutschland 20223.00 Der Palast (HD/AD/UT)Folge 2Eine deutsch-deutsche FamiliengeschichteChristine Steffen / Marlene Wenninger Svenja JungRosa Steffen Anja KlingRoland Wenninger Heino FerchBettina Wilke Luise BefortAlexander Bachmann Hannes WegenerGeorg Weiss August WittgensteinSteven Williams Daniel Donskoyund andereSchnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli ChristenMusik: Martin Lingnau, Ingmar SueberkruebKamera: Hannes HubachDrehbuch: Rodica Doehnertnach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz WildfeuerRegie: Uli Edel(Erstsendung 3.1.2022)Deutschland 20223.45 Unser Lehrer Doktor Specht (VPS 3.40)4.30 Terra Xplore (VPS 4.25)5.00- ZDF.reportage5.30 Familie XXL("zdf.formstark" entfällt.)\u2003Mo., 2.10.Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 1.30 Uhr beachten:1.30 Der Palast (HD/AD/UT)Folge 3Eine deutsch-deutsche FamiliengeschichteChristine Steffen / Marlene Wenninger Svenja JungRosa Steffen Anja KlingRoland Wenninger Heino FerchBettina Wilke Luise BefortAlexander Bachmann Hannes WegenerGeorg Weiss August WittgensteinSteven Williams Daniel Donskoyund andereSchnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli ChristenMusik: Martin Lingnau, Ingmar SueberkruebKamera: Hannes HubachDrehbuch: Rodica Doehnertnach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz WildfeuerRegie: Uli Edel(Erstsendung 4.1.2022)Deutschland 20222.15 Der Palast (HD/AD/UT)Folge 4Eine deutsch-deutsche FamiliengeschichteChristine Steffen / Marlene Wenninger Svenja JungRosa Steffen Anja KlingRoland Wenninger Heino FerchBettina Wilke Luise BefortAlexander Bachmann Hannes WegenerGeorg Weiss August WittgensteinSteven Williams Daniel Donskoyund andereSchnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli ChristenMusik: Martin Lingnau, Ingmar SueberkruebKamera: Hannes HubachDrehbuch: Rodica Doehnertnach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz WildfeuerRegie: Uli Edel(Erstsendung 4.1.2022)Deutschland 2022\u2003Mo., 2.10.3.00 Der Palast (HD/AD/UT)Folge 5Eine deutsch-deutsche FamiliengeschichteChristine Steffen / Marlene Wenninger Svenja JungRosa Steffen Anja KlingRoland Wenninger Heino FerchBettina Wilke Luise BefortAlexander Bachmann Hannes WegenerGeorg Weiss August WittgensteinSteven Williams Daniel Donskoyund andereSchnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli ChristenMusik: Martin Lingnau, Ingmar SueberkruebKamera: Hannes HubachDrehbuch: Rodica Doehnertnach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz WildfeuerRegie: Uli Edel(Erstsendung 5.1.2022)Deutschland 20223.45 Der Palast (HD/AD/UT)Folge 6Eine deutsch-deutsche FamiliengeschichteChristine Steffen / Marlene Wenninger Svenja JungRosa Steffen Anja KlingRoland Wenninger Heino FerchBettina Wilke Luise BefortAlexander Bachmann Hannes WegenerGeorg Weiss August WittgensteinSteven Williams Daniel Donskoyund andereSchnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli ChristenMusik: Martin Lingnau, Ingmar SueberkruebKamera: Hannes HubachDrehbuch: Rodica Doehnertnach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz WildfeuerRegie: Uli Edel(Erstsendung 5.1.2022)Deutschland 20224.25 zdf.formstark(Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen.)Do., 5.10.0.45 Wahl 2023 im ZDF (VPS 0.44)Die Kneipenwahl in BayernDer Wahlcheck mit Eva SchulzBitte Ergänzung beachten: UntertitelFr., 6.10.1.15 Wahl 2023 im ZDF (VPS 1.14)Die Kneipenwahl in HessenDer Wahlcheck mit Eva SchulzBitte Ergänzung beachten: UntertitelPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5592558