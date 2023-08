DJ Prüfbehörden für die Energiepreisbremsen stehen fest

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Prüfbehörden für die Energiepreisbremsen stehen nun fest, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Das Vergabeverfahren für eine Prüfbehörde für die Energiepreisbremsen wurde demnach abgeschlossen. Der Zuschlag sei an zwei Auftragnehmer erteilt worden, die zu gleichen Anteilen die Fallbearbeitungen untereinander aufteilten: Pricewaterhousecoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) sowie Atene Kom GmbH.

PwC sei insbesondere aus der Übernahme von Aufgaben des Beauftragten nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz umfassend mit der Thematik vertraut und werde das zentrale Antragsportal implementieren und unterhalten. Atene Kom begleite den öffentlichen Sektor in den Bereichen Digitalisierung, Energie, Mobilität, Gesundheit und Bildung.

Im Rahmen der Gesetze sei eine Prüfung festgeschrieben worden. Diese sei auch erforderlich, um mögliche Rückforderungen von Beihilfen zu vollziehen. Die Prüfbehörde gehe der Einhaltung der beihilferechtlichen Höchstgrenzen und der Einhaltung der Verpflichtung zum Erhalt von Arbeitsplätzen sowie des Boni- und Dividendenverbots für gewerbliche Energieverbraucher nach. Ihr sei zudem die Aufgabe übertragen worden, für Großverbraucher von Strom, Erdgas und Wärme auf Antrag einen zusätzlichen Entlastungsbetrag festzusetzen, wenn bei diesen der historische Verbrauch im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie oder der Flutkatastrophe ungewöhnlich niedrig lag.

Da sich die Prüfaufgaben in der Kürze der Zeit nicht auf eine Bundesbehörde übertragen ließen, sei gesetzlich vorgesehen, dass diese Aufgaben von einer oder mehreren juristischen Personen des Privatrechts im Wege der Beleihung übernommen werden können. "Durch die Trennung der Vergabe in zwei Lose wurden potentielle Interessenkonflikte der Auftragnehmer vermieden", betonte das Ministerium. Die Angebote der beiden Auftragnehmer hätten sich in einem wettbewerblichen europaweiten Verfahren mit als die wirtschaftlichsten Angebote erwiesen. Der Auftrag ist laut den Angaben befristet bis zum 31. Dezember 2024 mit einer eventuellen Verlängerungsoption.

Beide Auftragnehmer sollen nun unmittelbar ihre Arbeit aufnehmen, prioritär durch die Öffnung eines Antragsportals für den zusätzlichen Entlastungsbetrag. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ändere sich nichts, da die Energiepreisbremsen wie bisher ohne Antrag ausgezahlt würden. Gewerbliche Großverbraucher können jedoch laut den Angaben ab Freischaltung des Antragsportals die für sie geltenden beihilferechtliche Höchstgrenzen überprüfen lassen und gegebenenfalls den zusätzlichen Entlastungsbetrag beantragen.

