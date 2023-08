Aqara, ein führender Hersteller von Smart Home-Geräten, ist erfreut, seine Teilnahme an der diesjährigen IFA bekanntzugeben. Dort wird das Unternehmen zahlreiche neue Produkte vorstellen, wie zum Beispiel den Smart Lock U200, die Camera E1, das Doppelrelaismodul T2, das Deckenlicht T1M sowie eine EU-konforme Wandsteckdose. Aqara zeigt diese Neuerungen zusammen mit weiterer Smart Home-Technologie am Stand H22, 214.

Aqara weitet sein Produktportfolio aus, damit Haushalte auf der ganzen Welt Zugang zur Automatisierung erhalten. Die fünf neuen Produkte, die auf der IFA präsentiert werden, können in den kommenden Monaten bestellt werden.

Smart Lock U200 Aqara's neues Smart Lock U200 bietet zahlreichen Nutzern den Komfort, das Haus ohne Schlüssel betreten zu können. Das Schloss kann nachgerüstet werden, ohne dass Bohren oder Änderungen der Tür notwendig sind. Denn es funktioniert mithilfe der vorhandenen Zylinder. Es ist das erste Matter-over-Thread Smart Lock von Aqara und ist kompatibel mit vielen anderen Smart Home-Umgebungen und -Produkten. Mithilfe einer NFC-Karte von Aqara oder bestimmten NFC-fähigen Mobilgeräten gelangt man mühelos ins Haus. Andere sichere Zugangsmethoden sind Auto-Entriegelung, Fingerabdruck, PIN-Codes und mobile Apps. Aqara will im weiteren Verlauf des Jahres seine erste Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter für das Smart Lock U200 starten.

Camera E1 Aqara erweitert sein Portfolio für die Überwachung des Hauses mit der 2K, Pan/Tilt Camera E1. Ähnlich wie andere Indoor Home-Kameras dieses Herstellers unterstützt das neue System wichtige Plattformen von Drittanbietern wie Apple Home (einschließlich HomeKit Secure Video), Amazon Alexa und Google Home. Es funktioniert über Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 und liefert dank einer verbesserten Verbindung klarere Live-Aufnahmen. Weitere Funktionen der E1 Camera sind KI-gestützte Entdeckung und Nachverfolgung von Personen sowie flexible Speicheroptionen wie Cloud Storage, MicroSD-Karte oder NAS-Speicherung.

Doppelrelaismodul T2 Das Doppelrelaismodul T2 ist eine flexible Lösung für die Automatisierung des Hauses, denn es erlaubt die einfache Kontrolle von mehreren Geräten, angefangen bei Beleuchtung, über motorisierte Fensterabdeckungen, Garagentüren, Boiler bis hin zu elektrischen Heizungen und Fußbodenheizungen. Aufbauend auf Zigbee 3.0 bietet das Doppelrelaismodul Matter-over-Bridge-Support und ist kompatibel mit wichtigen Drittpartei-Plattformen. Darüber hinaus dient es auch der Kontrolle des Stromverbrauchs und beruhigt das Gewissen dank Überhitzungs- und Überspannungsschutz und konfigurierbarer Begrenzung des Stromverbrauchs. Betrieben wird das 2-Kanal-Relais mit Wechselstrom (100-250 V) oder Gleichstrom (24-60V) und unterstützt insgesamt (und Pro Kanal) Ladungen von bis zu 10 Ampere.

Deckenlicht T1M Nach dem LED Strip T1, das im August 2023 auf den Markt kam, führt Aqara nun sein zweites Smart Lighting-System ein. Mit einem Durchmesser von 50 Zentimeter bietet das Deckenlicht T1M eine reiche Auswahl an Varianten, von dimmbarem weißen Licht bis zu 16 Millionen lebhaften Farben. So kann der Nutzer die Beleuchtung der jeweiligen Atmosphäre und den Stimmungen anpassen. Über einen RGB-Ring lässt sich der Farbverlauf unabhängig steuern und in die Automatisierung einbauen. Er zeigt dann mögliche Schwachstellen wie offene Türen oder Wasserlecks an. Genau wie andere Zigbee-Geräte von Aqara zeichnet sich das Deckenlicht T1M durch niedrigen Stromverbrauch im Ruhezustand, Matter-over-Bridge-Support und Kompatibilität mit den wichtigsten Plattformen aus.

EU-konforme Wandsteckdose- Endlich führt Aqara eine smarte Wandsteckdose für den EU-Markt ein. Damit lassen sich verbundene Geräte über mobile Apps, Stimmassistenten und Home-Automatisierung kontrollieren. Darüber hinaus kann der Stromverbrauch überwacht werden. Die neue Steckdose lässt sich auch so kofigurieren, dass sie den Status eines verbundenen Geräts ermittelt und die An-/oder Abschaltung als Auslöser für die Automatisierung nutzt. Zum Beispiel werden so Vorhänge geschlossen, oder das Licht wird gedimmt, sobald der Fernseher startet oder der Bewohner wird informiert, wenn die Wäsche fertig ist. Als Element des Zigbee-Netzwerks verbessert die Steckdose auch die Zuverlässigkeit des Netzwerks und ist kompatibel mit anderen Smart Home-Geräten.

"Aqara ist ein Vorläufer, wenn es um Innovationen im Bereich Smart Home geht. Die neuen Produkte sind ein Beweis für unser Engagement. Jedes wurde so entworfen, dass es dem Komfort des Nutzers dient und zu seinem Lifestyle passt. Dabei fühlen wir uns der Qualität und der Innovation verpflichtet," sagte Cathy You, Senior Vice President, Global Business and Strategy von Aqara. "Wir laden alle ein, uns am Stand zu besuchen und sich aus erster Hand über die Zukunft zu informieren, die wir gemeinsam erbauen."

