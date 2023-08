Der September steht schon vor der Tür, ist aber wegen seines schlechten Rufs kein gern gesehener Gast an der Börse. Denn im September fallen nicht nur die ersten Blätter, sondern historisch betrachtet auch die Kurse. Wie das DAX-Investment in dem schwachen Börsenmonat dennoch gelingt, verrät Matthias Hüppe. Der Experte erklärt, warum sich die Stimmung am Kapitalmarkt zum Ende des Sommers eingetrübt. Denn wäre der September nicht, würde der DAX schon über die 20.000-Punkte-Marke klettern. Ähnlich sieht es bei anderen großen Indizes wie dem S&P 500 aus. Was das im aktuellen Marktumfeld für die Anleger bedeutet und wie sich die Investition in den deutschen Leitindex dennoch lohnen kann, erfahren Sie im Interview.