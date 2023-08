Stuttgart (ots) -Mit langjähriger Berufserfahrung im internationalen und nationalen Lizenz-Verkauf bereichert Ivana Bernhard seit dem 1. August 2023 die Motor Presse Stuttgart als neue Leiterin der Abteilung Lizenzen. In früheren Stationen war sie unter anderem als Junior Sales Manager beim renommierten britischen Verlag Dorling Kindersley Ltd. tätig und zuletzt als International Sales Director beim Thienemann-Esslinger Verlag."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ivana Bernhard einen Verkaufsprofi für die Leitung der Abteilung Lizenzen gewinnen konnten", sagt Dr. Andreas Geiger, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart. "Mit ihrer Erfahrung erhoffen wir uns, unser Kundenpotenzial in diesem Bereich noch besser auszuschöpfen."Ivana Bernhard ist per Mail unter ibernhard@motorpresse.de erreichbar sowie telefonisch unter der Nummer 0711/182-1322 und per Fax unter der Durchwahl -1115.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5592569