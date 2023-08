Wer eine Immobilie erwerben oder ein eigenes Bauvorhaben finanzieren möchte, braucht in München die höchsten Kredite. Das ist eines der Ergebnisse einer Auswertung aller in 2022 bei Check24 angefragten Baufinanzierungen (Immobilienkauf oder eigenes Bauvorhaben. In der bayrischen Landeshauptstadt fragen Check24-Kunden im Schnitt Baufinanzierungen in Höhe von 572.500 Euro an. Besonders viel Geld von der Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...