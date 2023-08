DJ MÄRKTE EUROPA/DAX pendelt um 16.000er-Marke - Inflation bleibt zäh

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag nach oben. Der DAX klettert um 0,7 Prozent auf 16.005 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 4.321 Punkte. Hier belastet die Schwäche im Sektor "Food & Baverage", der nach enttäuschenden Quartalszahlen von Pernod Ricard 0,5 Prozent verliert.

Derweil zeigt sich die Inflation zäh. Der Inflationsdruck im Euroraum hat im August entgegen den Erwartungen nicht abgenommen, wobei die Kerninflation wie prognostiziert sank. Mit Blick auf die Kernrate heißt es von Christoph Weil, Volkswirt bei der Commerzbank, dass der unterliegende Preisauftrieb auf 5,3 Prozent nach 5,5 Prozent nachgelassen hat. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte dies mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Die Commerzbank geht unverändert davon aus, dass der EZB-Rat auf seiner Sitzung im September die Leitzinsen nicht weiter erhöhen wird.

Die Volkswirte der Nordea vertreten die gleiche Ansicht, auch sie gehen davon aus, dass die EZB mit der Anhebung der Zinssätze fertig ist. Nach den Inflationsdaten habe sich die Markteinschätzung für das EZB-Treffen im September noch stärker in Richtung unveränderter Zinssätze verschoben - jetzt mit einer Einschätzung von rund zwei Drittel, dass die Zinssätze unverändert bleiben.

Bei den steigenden Verbraucherpreisen ist nicht überraschend, dass die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im Juli weiter gefallen sind. Gegenüber dem Vorjahr waren sie 2,2 Prozent niedriger. Die erhoffte Belebung fiel aus, auch zum Vormonat ging es bergab. Vom privaten Konsum sollte in diesem Jahr nicht allzu viel erwartet werden, meint Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP-Bank: Die Inflationsraten blieben hoch, was das reale Haushaltseinkommen belaste. "Zu befürchten ist, dass nach dem Ausgaben für den Sommerurlaub der Gürtel nochmals enger geschnallt wird." Besserung sei erst dann in Sicht, wenn die Lohnzuwächse deutlicher über der Inflationsrate lägen. Die US-Daten am Nachmittag wie auch die Eröffnung and der Wall Street liefern derweil keinen neuen Impuls.

UBS mit positiven ersten Zahlen nach CS-Übernahme

Kräftig nach oben um 6,5 Prozent geht es mit der UBS-Aktie. Die ersten Ergebnisse der UBS nach der Übernahme von Credit Suisse (CS) sind nach Ansicht der Deutschen Bank insgesamt positiv ausgefallen. Die CS Schweiz werde als Marke beibehalten, und die Gruppe strebe ähnliche Renditen wie vor der Übernahme an. Die Nettozuflüsse haben nach Ansicht der Deutschen Bank bereits ins Positive gedreht. Das zugrunde liegende UBS-Geschäft scheine von der Übernahme nicht betroffen zu sein. Die Citi-Analysten stellen die Zuflüsse bei der UBS, die besser als erwartet ausgefallene Bilanz sowie die verbesserten Finanzziele der Credit-Suisse-Übernahme positiv heraus.

Gut kommen auch die Zahlen von Strabag an. Die Bauleistung im ersten Halbjahr ging um 9 Prozent nach oben, der Ausblick dafür wurde für das Gesamtjahr erhöht. Der Kostendruck mache sich zwar in der unveränderten Marge bemerkbar, sei aber angesichts der Kostenexplosion im Baugewerbe gut. Die Aktien legen um 0,6 Prozent zu.

Bei Pernod Ricard geht es dagegen um 5,1 Prozent nach unten. Hier sehen die Analysten der RBC die Quartalszahlen als durchwachsen an. Zwar sei das Umsatzwachstum gut, jedoch belasteten negative Währungseffekte den Gewinn.

Nagarro verlieren 4 Prozent. Belastend wirken größere Insiderverkäufe durch Aufsichtsratschef Carl Georg Dürschmidt. Über die Hintergründe ist nichts bekannt. Nagarro hatte im August die Prognose erneut gesenkt, nachdem dies der IT-Dienstleister bereits im Mai getan hatte. Begründet wurde die jüngste Senkung mit ungünstigen Währungsentwicklungen, Zurückhaltung bei einigen Projekten und höheren Kosten wegen überschüssiger Produktionskosten.

Um 6,1 Prozent nach oben springen Mister Spex. Hier sind die Zweitquartalszahlen besser als erwartet ausgefallen. Die Umsätze bewegen sich laut Jefferies im Rahmen der Erwartungen, während das bereinigte EBITDA stärker ausgefallen ist.

Beim Cannabisunternehmen Synbiotic geht es 11,2 Prozent nach oben. Eine mögliche Neueinstufung von Cannabis durch die US-Gesundheitsbehörden stützt hier das Sentiment.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.321,29 +0,1% 5,98 +13,9% Stoxx-50 3.983,35 +0,2% 6,85 +9,1% DAX 16.004,56 +0,7% 112,63 +15,0% MDAX 27.850,65 +1,2% 330,35 +10,9% TecDAX 3.182,95 +0,9% 28,48 +9,0% SDAX 13.411,76 +1,0% 133,32 +12,5% FTSE 7.471,29 -0,0% -2,38 +0,3% CAC 7.361,69 -0,0% -2,71 +13,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,50 -0,05 -0,07 US-Zehnjahresrendite 4,11 +0,00 +0,23 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0851 -0,7% 1,0912 1,0933 +1,4% EUR/JPY 158,53 -0,7% 159,27 159,37 +13,0% EUR/CHF 0,9581 -0,2% 0,9597 0,9581 -3,2% EUR/GBP 0,8558 -0,4% 0,8585 0,8587 -3,3% USD/JPY 146,09 -0,1% 145,96 145,77 +11,4% GBP/USD 1,2681 -0,3% 1,2710 1,2732 +4,8% USD/CNH (Offshore) 7,2795 -0,3% 7,2964 7,2947 +5,1% Bitcoin BTC/USD 27.176,16 -0,3% 27.251,67 27.156,03 +63,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,55 81,63 +1,1% +0,92 +5,4% Brent/ICE 86,61 85,86 +0,9% +0,75 +4,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,76 39,38 -9,2% -3,62 -52,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.941,81 1.942,54 -0,0% -0,73 +6,5% Silber (Spot) 24,54 24,68 -0,5% -0,13 +2,4% Platin (Spot) 979,00 978,50 +0,1% +0,50 -8,3% Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,4% -0,02 -0,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

August 31, 2023

