Der Investmentfirma Wedbush zufolge werde sich der Höhenflug der Tech-Aktien dank einer sich abzeichnenden Flut von KI-Investitionen fortsetzen. Analyst Dan Ives sieht folgende Titel besonders gut aufgestellt.

Die Gewinne von Nvidia im zweiten Quartal signalisierten, dass es in den nächsten zwölf bis 18 Monaten zu einem massiven Anstieg der Investitionen in diesem Sektor kommen werde. Dies werde die Sorgen der Anleger über die Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve lindern, so Analyst Dan Ives in einer von Research Note, auf die sich Business Insider bezieht. "Unsere Meinung: Trotz eines hartnäckigen Zehn-Jahres-Zinses und der US-Notenbank wird der Tech-Sektor weiter steigen", so Ives.

Tech-Aktien sind in diesem Jahr in die Höhe geschossen. Der Nasdaq Composite Index, der den Sektor abbildet, ist seit Jahresbeginn um 35 Prozent gestiegen ist. Die Rallye kam allerdings im August ins Stocken - zum einen Aufgrund der steigenden Renditen der US-Staatsanleihen - zum anderen aufgrund der anhaltenden Sorge, dass die US-Notenbank die Zinssätze länger auf einem höheren Niveau halten werde, um künftige Inflationsausbrüche zu verhindern.

Analyst Ives erwartet allerdings, dass sich die Verlangsamung in diesem Monat als vorübergehende Erscheinung und nicht als längerfristiger Trend erweisen werde. Er verweist dazu auf die in der vergangenen Woche von Nvidia veröffentlichten Gewinnprognosen als Beweis für eine bevorstehende KI-Ausgabenflut.

"Es ist die raketenartige Entwicklung des KI-gesteuerten Wachstums, das in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf die Tech-Industrie zukommen wird, die für unsere ungebrochene Zuversicht bei Tech-Aktien spricht", so Ives. Und weiter: "Wir sehen auch eine Verbesserung der Ausgaben für Software, Chips und digitale Medien, die bis 2024 wachsen werden."

Vor diesem Hintergrund hat Ives zwei KI-getriebenen Aktien ausgemacht, die seiner Meinung nach bereit sind, das Beste aus diesem neuen Tech-Bullenmarkt zu machen: Consensus Cloud Solutions und Pegasystems.

Consensus Cloud Solutions ist ein Anbieter von digitaler Cloud-Faxtechnologie. Die Titel haben seit Jahresbeginn über 41 Prozent an Wert verloren. Die Aktie hat laut Marketscreener nun ein Aufwärtspotenzial von rund 43 Prozent.

Pegasystems entwickelt, vermarktet, lizenziert, hostet und unterstützt Unternehmenssoftware, die Organisationen bei der Vereinfachung komplexer Geschäftsabläufe hilft. Die Aktie hat seit Jahresbeginn über 47 Prozent an Wert dazugewonnen. Der Analystenkonsens impliziert ein weiteres Kurspotenzial von rund zehn Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion