DJ Merz: Können uns Brückenstrompreis vorstellen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz (CDU) hat sich grundsätzlich offen für einen "Brückenstrompreis" für die Industrie gezeigt. "Das könnten wir uns vorstellen", sagte Merz bei einem Pressestatement vor einer Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstands der Fraktion im sauerländischen Schmallenberg. "Aber das Wichtigste ist, dass die staatlichen Lasten, die heute schon auf dem Strom liegen, gesenkt werden, bevor zusätzliche Subventionen bezahlt werden", hob der CDU-Vorsitzende hervor.

Die Union wolle eine Senkung von Stromsteuer und Leitungsnetzentgelten sowie "sämtliche Quellen ausschöpfen" neben erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne. "Und dann sprechen wir auch, wenn es notwendig sein sollte, über einen Brückenstrompreis", betonte Merz. Entsprechende Vorschläge habe man mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (beide CDU) abgesprochen. Bei der Klausurtagung werde die Union dies "noch einmal besprechen und abschließend formulieren" und auch darauf hinweisen, "dass die künstliche Verknappung des Stromangebotes durch die willkürliche Stilllegung der Kernkraftwerke ein schwerer politischer Fehler war".

Im Mittelpunkt der Tagung soll laut Merz die wirtschaftliche Entwicklung stehen. Es gehe darum, "dass wir auch Wachstumschancen gerade mit neuen Technologien sehen, und dass wir uns darüber unterhalten, wie wir denn die Bedingungen dafür verbessern können, dass Wachstum und Beschäftigung in Deutschland auch mit dem Klimawandel in Zukunft möglich bleiben". An den Beratungen darüber soll laut Merz auch der frühere Bundesbank-Präsident Jens Weidmann als Gast teilnehmen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte die Ergebnisse der am Mittwoch zu Ende gegangenen Klausurtagung des Regierungskabinetts. "Der Therapiesitzung von Meseberg stellen wir die Tatkraft von Schmallenberg entgegen", sagte er. "Die Ampel, sie wird zum Wohlstandsrisiko für Deutschland."

