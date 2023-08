Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFSonntag, 3. September 2023, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzWild und laut, hard and heavy: Heute ist Kiwi auf dem "Highway to Hell". Das Motto "Rock im Garten" verspricht spektakuläre Aktionen, außergewöhnliche Servicetipps und vor allem viel Musik.Gäste: Mario Barth, Mando Diao, Ronnie Romero, Smash into Pieces, H.E.A.T, Angus McSix, Amberian Dawn, Cyan Kicks, Panos Kalifis, Crowne, Esther Ollick, Armin Morbach und Loni Baur.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5592628