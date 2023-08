GLAS SAS, (Teil der GLAS Group) freut sich bekannt zu geben, eine Vereinbarung zur Übernahme von Pristine unterzeichnet zu haben. Dies ist die erste Übernahme von GLAS, mit der das Unternehmen seine Präsenz in Europa ausbauen und seine globale Expansion vorantreiben will. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der üblichen Abschlussbedingungen.

Pristine

Pristine ist ein führendes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung und Trust Management, das 2016 in Paris gegründet wurde und von der Autorité des Marchés Financiers reguliert wird. Pristine bietet Treuhand- und Fondsstrukturierungs- und -verwaltungsdienste für internationale und inländische Institutionen an, wobei das vorrangige Ziel in der Erleichterung der Unternehmensfinanzierung in Frankreich besteht. Das Unternehmen kann eine umfangreiche und breit gefächerte Erfolgsbilanz bei Umstrukturierungen, strukturierten Finanzierungen und anderen Ad-hoc-Finanzierungsprojekten vorweisen.

GLAS SAS

GLAS SAS hat seine Geschäftstätigkeit in Frankreich im Jahr 2018 aufgenommen und seitdem ein großes Team unter der Leitung von Aymeric Mahe aufgebaut. GLAS SAS wird von der ACPR reguliert und erbringt eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Schuldenverwaltung und Kreditvermittlung für inländische und internationale Kreditfonds, Unternehmen und Bulge-Bracket-Banken überall in Europa. Das Unternehmen ist ein Marktführer im Bereich direkter und syndizierter Kredite, High Yield, Leveraged Finance und Emissionen am Kapitalmarkt. GLAS SAS war zudem an zahlreichen hochkarätigen Restrukturierungsfällen in Frankreich beteiligt, darunter SMCP, Comexposium und Pierre Vacances.

Die Gründer von GLAS, Mia Drennan und Brian Carne, sagten:

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Pristine, da beide Unternehmen sich ergänzende Dienstleistungen anbieten, die von unserem erweiterten Kundenstamm sehr geschätzt werden. Die Kompetenzen von Pristine im Bereich der Treuhand- und Verwaltungsdienstleistungen werden für unsere Kunden von großem Nutzen sein. Wir freuen uns sehr, das Pristine-Team in der GLAS-Familie willkommen zu heißen."

Der Geschäftsführer von Pristine, Renaud Baboin, sagte:

"Pristine und GLAS teilen die gemeinsamen Werte des Unternehmertums und der Exzellenz. Durch den Schulterschluss können wir unseren gemeinsamen Kundenstamm optimal bedienen. Ich gratuliere dem talentierten und engagierten Team von Pristine unter der Leitung von Benjamin Raillard, das bei Null angefangen hat und nun zu einem der wichtigsten Akteure im Bereich Treuhand- und Kreditfonds geworden ist. Das Team wird nun von Benjamin Raillard geleitet, mit dem die Zusammenarbeit eine Freude war."

Benjamin Raillard fügte hinzu:

"Wir freuen uns sehr, Mitglied der GLAS-Familie zu werden. Die kulturelle Passung und die sich ergänzenden Kompetenzen der beiden Unternehmen sprechen für sich. Die globale Reichweite und Größe von GLAS mit einem verwalteten Vermögen von über 320 Milliarden und die Fähigkeiten von Pristine bei der Strukturierung bedeuten, dass wir unseren Kunden, Kreditgebern, Darlehensnehmern und allen Institutionen, die sich Risiken ausgesetzt sehen, einen unübertroffenen Service bieten können."

Ausblick

Mit dieser Übernahme stärkt GLAS SAS seine Position in Frankreich. GLAS SAS und Pristine werden in Paris ein Team mit über 40 Mitarbeitern bilden, das sich durch das Angebot auszeichnet, in seinen jeweiligen Tätigkeitsbereichen sowohl unter der Aufsicht der ACPR als auch der AMF zu arbeiten. Die Bündelung von Branchenkenntnissen und sich ergänzenden Dienstleistungen wird den bestehenden Kunden beider Unternehmen direkt zugute kommen. Für die Zukunft bedeutet ein größerer, erfahrenerer Geschäftsbetrieb mit einem Höchstmaß an Konsistenz, dass GLAS gut aufgestellt ist, um in Zukunft größere und komplexere Transaktionen durchzuführen.

Über GLAS

GLAS wurde 2011 gegründet und ist der führende unabhängige, kreditgeberunabhängige und konfliktfreie Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Kreditverwaltung und Treuhandservice für Anleiheverträge.

GLAS ist ein global tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Europa und der APAC-Region. Der Hauptsitz befindet sich in London. GLAS verwaltet täglich Vermögenswerte im Wert von über 320 Milliarden €. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@glas.agency.

Über Levine Leichtman Capital Partners

Im Jahr 2022 investierte Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, zusammen mit den Gründern und dem Managementteam in GLAS.

Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine Private-Equity-Firma des mittleren Marktsegments, die seit 39 Jahren in verschiedene Zielsektoren investiert, darunter Franchising Multi-Unit, Business Services, Education Training und Engineered Products Manufacturing. LLCP verfolgt eine differenzierte Structured Private Equity-Investitionsstrategie, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen verbindet. LLCP ist der Überzeugung, dass es den Managementteams durch Investitionen in eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitaltiteln benötigtes Wachstumskapital mir einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bereitstellt, das eine attraktive Alternative zu herkömmlichem privatem Beteiligungskapital darstellen kann.

Das globale Team engagierter Anlageexperten von LLCP wird von neun Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 19 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit ihrer Gründung hat LLCP etwa 13,3 Milliarden US-Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in mehr als 100 Portfoliounternehmen investiert. Derzeit verwaltet LLCP ein Vermögen von 8,7 Milliarden US-Dollar und betreibt Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, London, Stockholm, Den Haag und Frankfurt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230831745731/de/

Contacts:

UK Camarco

Julia Tilley:

+44 7586 722 849

Phoebe Pugh:

+44 7817 421 083