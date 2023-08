Salesforce Quartalszahlen - nach Eröffnung +6%

Werbung







Der Customer-Relationship-Management (CRM) Spezialist veröffentlichte am Mittwochabend die Zahlen des vergangenen Quartals und konnte dabei Anleger mit höheren Gewinnen beeindrucken.



Das Softwareunternehmen mit Sitz in San Francisco ist bekannt für seine Cloud-Computing Lösungen und gehört zu den größten Konkurrenten des wertvollsten DAX®-Unternehmens SAP. Salesforce konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um rund 11 Prozent auf rund 8,6 Milliarden US-Dollar steigern. Insbesondere steigerte das Unternehmen sein operatives Einkommen um rund 667% von 193 Millionen US-Dollar auf 1,48 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal 2023 kaufte Salesforce zusätzliche Aktien im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar zurück. Damit erhöhte sich das in Anspruch genommene Volumen des angekündigten Aktienrückkaufprogrammes von 20 Milliarden US-Dollar um 8,1 Milliarden US-Dollar.



Die aufgeführten Entwicklungen und der Fakt, dass Salesforce unter anderem seine Umsatz- und seine Margen-Prognose für das gesamte Jahr 2023 anhieb, verhalf dem an der NYSE gelisteten Unternehmen zu einem Kurssprung von über 6 Prozent kurz nach dem Start des Börsenhandels in den USA.







