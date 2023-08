Ratingen (ots) -Die Campofrio Food Group Deutschland ist bekannt für ihre herzhaften Aoste Stickado Salami-Snacks. Mit ihrer Kompetenz im Snacking-Bereich erweitert das Unternehmen sein Portfolio mit einer neuen Marke: Snack'In For You steht für nahrhafte Snacks mit Mehrwert. Die High-Protein-Snacks punkten mit natürlichen, hochwertigen Zutaten bei cleaner Rezeptur. Erhältlich sind die Produkte von Snack'In For You ab Oktober im Kassen- und Snack-Bereich ausgewählter Supermärkte.Zum Launch der neuen Marke finden Verbraucherinnen und Verbraucher zunächst zwei Produkte im Snack-Bereich der Kassenzone: Simple Pops Broccoli und Simple Pops Tomato. Die herzhaften Snacks sind eine leckere Alternative zu klassischen Flips oder Locken. Sie bestehen aus nur wenigen Zutaten - Reis, Kichererbsen, Erbsenprotein und Gemüse - und werden schonend gebacken. Sie sind vegan bzw. vegetarisch, reich an Protein und Ballaststoffen und glutenfrei. Damit sind sie ein willkommener Snack für einen bewussten Ernährungsstil. Erhältlich sind die beiden Sorten Simple Pops Broccoli und Simple Pops Tomato zu einer UVP von 1,99 Euro je 40-Gramm-Packung.Unverschämt leckerSnack'In For You steht für leckere Produkte, die funktionale Eigenschaften mit dem emotionalen Erlebnis eines Snacks verbinden. Nur natürliche Zutaten mit wichtigen Nährstoffen kommen in die Snacks. Mit ihrem hohen Anteil an Proteinen und Ballaststoffen tragen sie zu einer ausgewogenen Ernährung bei und bedienen die steigende Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbrauchern nach nahrhaften Snacks.Snack'In For You heißt aber auch leckere Abwechslung beim Snacken und Genussmomente mit kleinen Auszeiten vom Alltag. Es wird zudem darauf geachtet, dass die Snacks glutenfrei sind, außerdem ist die Mehrheit der Snack'In For You Produkte vegan bzw, vegetarisch.Man darf gespannt sein, denn neben Simple Pops werden in Kürze weitere herzhafte und süße Produkte unter der Marke Snack'In For You lanciert: Meat Chips, Air Meats, Air Nuts, Cheese Gouda Crunch, Plant Based Crunch Vegan und Fruit Bites.Meat Chips sind getrocknete Snacks aus Serranoschinken oder spanischer Schweinelende. Air Meats und Air Nuts sind gebackene, luftige Bällchen auf Basis von Nüssen in abwechslungsreichen Geschmacksrichtungen, mit und ohne Fleisch. Für Käseliebhaber gibt es Cheese Crunch Gouda und Plant Based Crunch Vegan als gebackene Snacks für den gemütlichen Fernsehabend oder unterwegs. Wer es lieber etwas süßer mag, greift zu den Fruit Bites: leckere Fruchtwürfel aus Fruchtmark und Zitronensaft. Alle Produkte von Snack'In For You sind in handlichen Packungen mit 20 bis 40 Gramm zu einer UVP von 1,99 Euro erhältlich.Weitere Informationen zu den Produkten gibt's auf www.snackinforyou.de sowie den Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram.Pressekontakt:Redaktionsbüro Campofrio Food Group Deutschland GmbH:c/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:Campofrio Food Group Deutschland GmbHBalcke-Dürr-Allee 240882 RatingenE-Mail: kontakt@campofriofg.comwww.snackinforyou.deOriginal-Content von: Campofrio Food Group Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135249/5592637