Liverpool, England (ots/PRNewswire) -Kingnature, ein führendes Unternehmen für natürliche Gesundheitsprodukte, und LivFul, Inc., ein Innovator in den Bereichen Life Science und Insektenschutzmittel, schließen sich zusammen, um MozzyStop, ein Repellent der nächsten Generation, in der Schweiz und in Deutschland einzuführen. MozzyStop ist eine bahnbrechende, familienfreundliche Lotion, welche die Anwender mit ihrer unübertroffenen Kombination aus langer Schutzdauer, klassenbestem Sicherheitsprofil, angenehmem Gefühl und dezentem Duft in ihren Bann ziehen wird. Machen Sie sich bereit für ein neues Erlebnis mit Insektenschutzmitteln, das Sie wirklich genießen werden.Angesichts der Zunahme der Lyme-Krankheit in der Schweiz ist der Bedarf an einem Abwehrmittel, das dauerhaften und effektiven Schutz vor Zecken und Mücken bietet, heute wichtiger denn je. MozzyStop, das auf der bahnbrechenden STAYTEC-Technologie von LivFul und IR3535® basiert, ist eine zeitgemäße Lösung, um Sie und Ihre Lieben zu schützen."Für uns hat Qualität die höchste Priorität, und MozzyStop verkörpert diese Philosophie perfekt", betonte Raffaele Carmine, Managing Director von Kingnature. "Unsere gemeinsame Mission mit LivFul, Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, ist eine starke Grundlage für diese Partnerschaft. Gemeinsam produzieren wir ein Produkt, das den Schutz vor Insekten neu definieren und das Wohlbefinden unserer Gemeinschaft verbessern wird."Hogan Bassey, Co-CEO und Mitbegründer von LivFul Inc., sagte: "Durch unsere Partnerschaft mit Kingnature freuen wir uns, MozzyStop in die Schweiz zu bringen und Menschen zu ermöglichen, ihre Zeit ohne lästige Insektenstiche zu genießen."MozzyStop ist dermatologisch getestet, für die ganze Familie (Kinder ab 1 Jahr) geeignet und bietet zuverlässigen Schutz für bis zu 14 Stunden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Abwehrmitteln, die auf Inhaltsstoffe wie DEET angewiesen sind, sind die Wirkstoffe von MozzyStop von der Natur inspiriert: Geraniol, ein ätherisches Öl, das in Pflanzen zu finden ist, und IR3535®, ein synthetischer Stoff, der von der natürlich vorkommenden Aminosäure Beta-Alanin inspiriert ist.Das Geheimnis des erweiterten Schutzes von MozzyStop liegt in der innovativen STAYTEC-Technologie von LivFul, die entwickelt wurde, um die Freisetzung des mückenabweisenden Wirkstoffs über 14 Stunden zu kontrollieren. Diese einzigartige Formel sorgt dafür, dass das Abwehrmittel schrittweise verdampft und seine Wirksamkeit optimiert und gleichzeitig die Absorption in die Haut reduziert wird. Die glatte Lotion hinterlässt keine fettigen oder klebrigen Rückstände auf der Haut, sorgt für maximalen Komfort und beseitigt Bedenken bezüglich Staub und Schmutz, die daran haften.MozzyStop, erhältlich als Lotion mit 100 ml Inhalt, kann bequem über kingnature.ch oder kingnature.de bestellt werden. Seine wasser- und schweißabweisenden Eigenschaften machen es zu einem idealen Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, damit Sie die Zeit im Freien genießen können, ohne sich ständig um Insektenstiche kümmern zu müssen.Weitere Informationen über das Engagement von LivFul für transformative Gesundheitslösungen finden Sie auf livful.com. Um mehr über die bahnbrechende STAYTEC-Technologie zu erfahren, besuchen Sie bitte staytec.net. Weitere Informationen über MozzyStop und Kingnature finden Sie auf www.kingnature.ch.LivFul Inc. ist ein bahnbrechendes Unternehmen für Gesundheitsinnovationen, das von der Überzeugung angetrieben wird, dass jeder die Möglichkeit verdient, frei zu leben, gut zu leben und sein Potenzial durch den Zugang zu transformativen Gesundheitslösungen voll auszuschöpfen.Kingnature ist auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von natürlichen, wissenschaftlich getesteten Nahrungsergänzungsmitteln, funktionellen Lebensmitteln und natürlicher Kosmetik spezialisiert, um nachhaltige Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern.IR3535 ist eine Handelsmarke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland