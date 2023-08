VigorPool, ein Pionierunternehmen für nachhaltige Energielösungen, präsentiert voller Stolz seine neuesten Innovationen: das Balcony Solar Energy Storage System und das Residential Energy Storage System. Diese wegweisenden Angebote zielen auf Familien ab, die umweltbewusstes Wohnen durch Nutzung von Solarenergie anstreben, indem die Ressourcen der Erde gewahrt bleiben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website oder erleben Sie seine Fähigkeiten auf der IFA 2023 Berlin.

VigorPool's IFA 2023 Showcase: Elevating Homes with Green Energy Innovations for a Sustainable Future (Photo: Business Wire)

Balcony Solar Energy Storage System: Stärkung grüner Häuser und Wohnungen

Das VigorPool Balcony Solar Energy Storage System integriert einen Microinverter, Solarmodule und die VigorPool 2240Wh Energy Storage Battery zur effizienten Energiespeicherung, um eine umfassende Lösung für Haushalte zur Verfügung zu stellen. Dieses System bietet die ultimative Nutzung von Solarenergie jenseits aller Vorstellungskraft.

Solarbatterie-Lösungen: intelligente Einsparungen für Häuser und Wohnungen

Durch Erzeugung von rund 1460 KWh Elektrizität jährlich, könnte dieses System Familien helfen, rund 500 Euro (i) pro Jahr einzusparen. Die Kombination von Dual MPPT (800 W Max Input) mit dem Microinverter versorgt Häuser und Wohnungen direkt mit sauberer Sonnenenergie. Dadurch werden Netzbelastungen im Verlauf von Spitzenlastzeiten reduziert und die Abhängigkeit von den Stromnetzen minimiert, was zu einer Reduzierung der Stromrechnungen führt. Das System fungiert als verlässliche Reserveeinspeisungsquelle bei Stromausfällen und kann sogar für überschüssige Energie für das öffentliche Stromnetz sorgen, um sich ein Strompaket zu verdienen.

(i) Berechnung auf Basis der aktuellen Strompreise in Deutschland.

Freischaltung der staatlichen Anreize

Da die Fokussierung auf saubere Energie weiter zunimmt, implementieren Regierungen rund um den Globus Maßnahmen, um Anreize zu bieten, darunter Subventionen (ii), um die Annahme von Lösungen, wie das Balcony Solar Energy Storage System zu fördern.

(ii) Für detaillierte Informationen über verfügbare Maßnahmen wenden Sie sich bitte an die offizielle staatliche Webseite.

Minimale Größe, maximale Energie

In der Betriebsart "am Netz" wird die Einhaltung der Vorschriften durch einen 800- W-Output sichergestellt, wobei die Betriebsart "nicht am Netz" einen stabilen 2200-W-Output gewährleistet, der in der Lage ist, bis zu 99% der Haushaltsanwendungen mit Strom zu versorgen. Von Schwerlastgeräten, wie etwa Klimaanlagen, bis hin zu Geräten mit geringer Watt-Leistung, wie beispielsweise Telefone, deckt die gespeicherte Energie alle Bedürfnisse ab.

Müheloses Design für jeden Raum

Jede Komponente des VigorPool Balcony Solar Energy Storage System ist leicht und benutzerfreundlich, um eine einfache Installation zu gewährleisten. Für unterschiedliche Bereiche geeignet, darunter Wohnungsbalkone, Gärten und Wohnmobile, der Plug-and-Play-Microinverter, Solarmodule und tragbare Batterien, wird somit die Wohnlandschaft optimiert. Die tragbare Batterie und das Solarmodul können für die Betriebsart "nicht am Netz" sehr leicht abgeschaltet werden.

Residential Energy Storage System: Reduzierung Ihrer Netzabhängigkeit

Das VigorPool Residential Energy Storage System bietet eine umfassende zuverlässige und nachhaltige Energielösung für alle Haushalte, die entwickelt wurde, um den Bedürfnissen aller Haushalte gerecht zu werden. Nutzung der Innovationskraft für eine grünere und eigenständigere Zukunft.

Stärkung von Häusern und Wohnungen durch unterbrechungsfreie Stromversorgung

Vor dem Hintergrund städtischer Energieengpässe oder unerwarteter Stromausfälle gewährleistet das zuverlässige Residential Energy Storage System von VigorPool die ununterbrochene Stromversorgung für Ihren gesamten Haushalt. Für die Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung vor städtischen Energieengpässen oder plötzlichen Stromausfällen garantiert dieses System die ununterbrochene Stromversorgung für Ihren gesamten Haushalt. Mit einer beeindruckenden 25-KWh-Kapazität kann eine einzige Aufladung den Nothilfebedarf einer großen Familie für bis zu sieben Tage decken.

Steigerung der Familieneinnahmen

Diese hocheffiziente Lösung bezieht und speichert nicht nur Solarenergie, sondern bietet den Haushalten auch Strom während der Stoßzeiten, um Kosten einzusparen, und durch Einspeisung überschüssiger Energie in das öffentliche Netz Einkommen zu generieren. Dadurch kann kostengünstige Elektrizität während der Stoßzeiten genutzt werden, um die Batterien für eine Versorgung der Haushalte rund um die Uhr vollständig aufzuladen.

Ausreichend Kapazität, individualisierbare Lösungen

Durch die zuverlässige jahrzehntelange Nutzung der LiFePO4-Batterien, jede mit einer Kapazität von 5 KWh, ist das Residential Energy Storage System modular und auf bis zu 25 KWh erweiterbar. Sie haben die Wahl zwischen wandmontierten und stapelfähigen Konfigurationen, um die Lösungen an Ihre Strombedürfnisse anzupassen, Platz zu sparen und Wirrwarr zu beseitigen.

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Ausgestattet mit Funktionen wie BMS und der IP65-Schutzart, priorisiert VigorPool die Sicherheit und Praxistauglichkeit. Niederspannungs-Sicherheitsverbindungen und die einfache Kompatibilität verbessern die Verwendbarkeit des Systems und gewährleisten den umfassenden Schutz Ihres Hauses und Ihrer Wohnung.

Schritt in eine grünere Zukunft

Die Innovationen von VigorPool führen in eine Zukunft, in der die Energiespeicherung für Häuser und Wohnungen nicht allein der Speicherung dient sondern auch der Erwirtschaftung von Einkommen. Schließen Sie sich unserem Unternehmen an, machen Sie jeden Tag zu einem grünen Investment und lassen Sie uns den Weg in eine umweltfreundliche und erfolgreiche Zukunft ebnen.

