Meta-Tochter Whatsapp arbeitet an einer komplett neuen Benutzeroberfläche. Das haben die Spürnasen von Wabetainfo nun entdeckt. Eine weiße obere App-Leiste und ein grüner Text statt einer grünen Leiste mit einem weißen Text: Whatsapp invertiert die Benutzeroberfläche. Das könnte schon bald mit einem kommenden Update so weit sein.AnzeigeAnzeige Whatsapp invertiert sein Design So könnte Whatsapp bald aussehen. (Screeenshot: Wabetainfo) Inwieweit sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...