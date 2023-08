FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag erstmals seit drei Wochen wieder die Hürde bei 16 000 Punkten überwunden, konnte das Niveau am Ende aber nicht ganz halten. Rückenwind erhielten die Aktien von den Anleihemärkten, wo die Renditen teils kräftig nachgaben. Weil derzeit an den Finanzmärkten über das weitere Vorgehen der Notenbanken im Zinszyklus Unklarheit herrscht, orientieren sich Investoren verstärkt an den Kapitalmarktzinsen, die am Donnerstag nachgaben.

Der Dax stieg zum Xetra-Schluss um 0,35 Prozent auf 15 947,08 Zähler. Für den Börsenmonat August steht für das wichtigste deutsche Börsenbarometer allerdings ein Minus von rund drei Prozent zu Buche. Für den MDax ging es am Donnerstag sogar um 1,09 Prozent auf 27 818,98 Punkte nach oben./bek/he

DE0008469008, DE0008467416