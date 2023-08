LJUBLJANA (dpa-AFX) - Nach der verheerenden Flutkatastrophe vor knapp einem Monat will die Regierung des EU-Landes Slowenien bis zu sieben Milliarden Euro für den Wiederaufbau aufwenden. Das sagte Ministerpräsident Robert Golob am Donnerstag im Parlament in Ljubljana. Die Schäden würden sich beim gegenwärtigen Erkenntnisstand auf 4,7 Milliarden Euro belaufen, fügte er hinzu.

Schwere Regenfälle hatten Anfang August vor allem in Nord- und Zentral-Slowenien Flüsse und Gewässer überlaufen lassen. Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, Hunderte Brücken wurden weggerissen und Gewerbebetriebe zerstört.

Der Wiederaufbau werde sich nicht auf die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands beschränken, sondern auch auf mehr Schutz gegen künftige Naturkatastrophen dieser Art abzielen, sagte Golob. "Es geht darum, dass wir mehr Resilienz in Hinblick auf solche Ereignisse erreichen."

Die EU hat Slowenien 400 Millionen Euro aus ihrem Solidaritätsfonds in Aussicht gestellt. Darüber hinaus könne das Land für den Wiederaufbau auch Gelder aus anderen, ihm zustehenden EU-Fördertöpfen in Anspruch nehmen, hieß es in Brüssel./gm/DP/jha