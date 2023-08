Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Broadcom, Salesforce, Crowdstrike, Okta und Tesla

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

NVIDIA C3.ai Tesla AMC Entertainment Salesforce Rite Aid3 Apple Visa Tilray CrowdStrike

Broadcom und VMware melden Zahlen

Die Aktien von Broadcom und VMware steigen vor den heute anstehenden Ergebnissen. Broadcom hat im Mai 2022 die Übernahme von VMware für 69 Mrd. USD eingeleitet und versucht seitdem, die regulatorischen Hürden zu überwinden. Broadcom ist zuversichtlich, bis Ende Oktober alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, aber die beiden Unternehmen haben die Frist für den Abschluss der Übernahme kürzlich auf den 26. November verlängert. Broadcom versucht, durch den Kauf von VMware einen großen Schritt in Richtung Cloud Computing und Software zu machen.Die beiden Unternehmen haben Fortschritte gemacht, sind aber noch nicht am Ziel. Die Aufsichtsbehörden im Vereinigten Königreich, in der Europäischen Union und in einer Reihe anderer Länder, darunter Kanada, Brasilien und Taiwan, haben der Übernahme zugestimmt, und Broadcom hat mitgeteilt, dass die Frist für die Anfechtung der Übernahme durch die US-Aufsichtsbehörden abgelaufen ist. Es müssen jedoch noch einige andere Genehmigungen eingeholt werden, vor allem von China, wo einige Analysten auf das Risiko hingewiesen haben, dass das Unternehmen in den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China als Spielball benutzt werden könnte.Wir gehen davon aus, dass Anleger und Analysten in dieser Woche die Fortschritte bei der Vereinbarung hinterfragen werden, auch wenn sich seit der Aktualisierung vor wenigen Tagen kaum etwas geändert haben dürfte. Daher besteht die Hauptaufgabe darin, zu zeigen, dass beide Unternehmen weiterhin auf dem richtigen Weg sind, um die Märkte für die Aussichten zu begeistern, die sie haben werden, wenn es ihnen gelingt, ihre Kräfte zu vereinen.Vor diesem Hintergrund wird Broadcom voraussichtlich das langsamste vierteljährliche Umsatz- und Gewinnwachstum seit drei Jahren verzeichnen! Der Umsatz wird voraussichtlich um 4,8 % auf 8,86 Mrd. USD steigen, während der bereinigte Gewinn je Aktie voraussichtlich um 7,4 % auf 10,45 USD steigen wird. Das Unternehmen stellt Chips her, die in Smartphones (es ist Zulieferer für das Apple iPhone) und anderen Geräten zum Einsatz kommen, wo die Nachfrage nach dem Boom während der Pandemie abgeflaut ist. Die Märkte hoffen, dass die Sparte des Unternehmens, die Chips für Rechenzentren verkauft, von der steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz profitieren kann, auch wenn die Wall Street für die unmittelbare Zukunft keine spürbaren Impulse erwartet. Behalten Sie die Prognosen für das laufende Quartal im Auge: Analysten erwarten einen Umsatz von 9,29 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes Ebitda von 5,89 Milliarden US-Dollar.VMware wird im zweiten Quartal voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr auf 3,45 Mrd. US-Dollar verzeichnen, was auf seine Abonnementdienste zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Umsätze zum ersten Mal seit einem Jahr sinken werden, was teilweise auf härtere Vergleichszahlen zurückzuführen ist, während die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stagnieren und Sorgen über das zukünftige Wachstum hervorrufen könnten. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 4,4 % auf 1,71 $ steigen.

UBS-Aktie erreicht 15-Jahres-Hoch

Die Aktien von UBS sind an der NYSE um 4,9 % gestiegen, nachdem die Schweizer Bank im Rahmen der Bekanntgabe ihrer ersten Ergebnisse seit der Rettung der angeschlagenen Credit Suisse im Zuge der Bankenkrise Anfang des Jahres Pläne zum Abbau von 3.000 Arbeitsplätzen und zur Erzielung von Kosteneinsparungen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar vorgestellt hat.Die Stellen werden in der Schweiz abgebaut, da sich UBS zu einer "vollständigen Integration" des lokalen Geschäftsbereichs der Credit Suisse verpflichtet hat. UBS hofft, diese enormen Kosteneinsparungen bis Ende 2026 zu erreichen, und hat ihr früheres Ziel, bis Ende 2027 8 Milliarden Dollar einzusparen, nach oben korrigiert.UBS gab bekannt, dass sie im zweiten Quartal einen Rekordgewinn von 29 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat, der durch den massiven Gewinn aus der Übernahme der Credit Suisse für nur 3 Milliarden Schweizer Franken und einen weitaus höheren Zuwachs an Vermögenswerten noch geschmeichelt wurde.Die Märkte haben die Strategie gut aufgenommen, denn die UBS-Aktie ist auf dem höchsten Stand seit Mai 2008! Das deutet darauf hin, dass UBS die Märkte überzeugt und ihr Vertrauen gewonnen hat, aber auch, dass sie in den kommenden Jahren noch mehr leisten muss, da sie eine der größten und komplexesten Transaktionen der Branche durchführt.

Salesforce erzielt trotz Abkühlung Rekordergebnis

Die Aktien von Salesforce steigen um 3,6 % und erreichen den höchsten Stand seit über einem Monat, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen rosigeren Ausblick als erwartet gegeben hat.Der CRM-Gigant gab bekannt, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 11 % auf 8,6 Mrd. US-Dollar gestiegen ist und damit über den von den Analysten erwarteten 8,5 Mrd. US-Dollar liegt. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen - ein Barometer für künftiges Wachstum - lagen mit 12 % ebenfalls über den Prognosen und übertrafen die Erwartungen der Analysten, die eher bei 3 % lagen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von 2,12 US-Dollar markierte einen neuen Quartalsrekord und übertraf die Prognose von 1,90 US-Dollar, da sich die Margen deutlich verbessert haben, seit Salesforce auf Druck eines aktivistischen Investors Anfang des Jahres seinen Fokus auf die Kosten verschärft hat.Salesforce hob auch sein Umsatz-, Margen- und Cashflow-Ziel für das Gesamtjahr an und sein Ausblick für das dritte Quartal lag ebenfalls über den Erwartungen, was dazu beitrug, Befürchtungen über ein langsameres Wachstum zu zerstreuen.Die Analysten begrüßten die positive Entwicklung weitgehend. JPMorgan sagte, dass das Unternehmen eine erneute Beschleunigung des Umsatzwachstums zeigen müsse, wenn es die Bewertungslücke zu einigen seiner größeren Konkurrenten schließen wolle, während Citi warnte, dass das Unternehmen "noch nicht über den Berg" sei. Bloomberg Intelligence geht davon aus, dass eine Beschleunigung im nächsten Jahr eintreten wird.Eine Reihe von Brokern hat heute Morgen ihr Kursziel für Salesforce angehoben, darunter Goldman Sachs auf 340 $, Barclays auf 260 $, BofA Global Research auf 280 $, Citigroup auf 229 $, TD Cowen auf 230 $ und Wedbush auf 255 $.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

CrowdStrike beeindruckt trotz hoher Messlatte

CrowdStrike steigt um 9,6 %, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten hat und mit Rekordergebnissen sein Ziel für die bereinigte operative Marge früher als geplant erreicht hat.Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37 % auf 731,6 Mio. USD und erreichte einen neuen Rekord, während das bereinigte EPS von 0,74 USD die Schätzung von 0,56 USD übertraf und ebenfalls einen neuen Quartalsrekord aufstellte. Die bereinigte operative Marge erreichte 21 % und damit zum ersten Mal den von CrowdStrike angestrebten Bereich.Der Ausblick für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 775,4 bis 778,0 Millionen US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,74 US-Dollar war ebenfalls erfreulich, verglichen mit dem Konsens, der einen Umsatz von 774,5 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 0,60 US-Dollar prognostizierte.Evercore ISI sagte, dass CrowdStrike es geschafft hat, zu beeindrucken, obwohl die Messlatte im Vorfeld der Ergebnisse recht hoch lag, während Guggenheim sagte, dass es Anzeichen für eine Verbesserung der Geschäftsdynamik gibt. Barclays und Morgan Stanley sind jedoch beide nicht überzeugt, was das Wachstum der jährlichen wiederkehrenden Einnahmen in der zweiten Jahreshälfte angeht. Zu denjenigen, die ihr Kursziel für CrowdStrike heute angehoben haben, gehören DA Davidson auf $185, JPMorgan auf $170, RBC auf $185, Guggenheim auf $175 und Needham auf $200.

Okta schlägt die Erwartungen

Okta-Aktien steigen um 11,9 % und erreichen den höchsten Stand seit drei Monaten. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, den größten Tagesgewinn seit März zu verbuchen, nachdem es im letzten Quartal einen Gewinn erzielt und seinen Ausblick angehoben hat.Wie das Softwareunternehmen mitteilte, rechnet es nun mit einem bereinigten Jahresgewinn je Aktie von 1,17 bis 1,20 US-Dollar. Das war eine deutliche Anhebung des bisherigen Ziels von 0,88 bis 0,93 Dollar. Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um 23 % auf 556 Mio. USD und lag damit über der Schätzung von 534,5 Mio. USD, während das bereinigte EPS von 0,22 USD im Vorjahr auf 0,31 USD stieg.Mehrere Broker haben heute ihr Kursziel für Okta angehoben, darunter Wells Fargo auf $95, DA Davidson auf $80, Cannacord Genuity auf $85, Bernstein auf $88, Guggenheim auf $100, Mizuho auf $93 und BMO auf $90.

Tesla steht wegen der Reichweite seiner Elektroautos im Fokus

Die Aktien von Tesla sind um 0,7 % gestiegen, da der Elektrofahrzeughersteller darum kämpft, den 50-Tage-Durchschnitt zu überwinden. Die Nachricht, dass das Unternehmen mit einer Reihe von behördlichen Untersuchungen konfrontiert ist, dämpfte die Erwartungen nach der Rallye der letzten zwei Wochen.Das Wall Street Journal berichtete gestern, dass gegen Tesla wegen einer Reihe von Problemen ermittelt wird. In einem Fall geht es um die Behauptung, dass Tesla die Reichweite seiner Elektrofahrzeuge übertrieben hat, nachdem Reuters im Juli berichtet hatte, dass die Fahrzeuge die beworbenen Reichweiten nicht erreichen. In einem anderen Fall geht es um den Kauf von Baumaterialien durch Tesla im Jahr 2022, der von Unternehmensvertretern als verdächtig eingestuft wurde und Gerüchte schürte, CEO Elon Musk baue mit Firmengeldern ein großes Glashaus - eine Behauptung, die von Musk auf seiner Social-Media-Plattform X rundweg zurückgewiesen wurde.

Apple-Aktie erreicht 4-Wochen-Hoch

Die Apple-Aktie notiert heute 0,3% höher, nachdem sie gestern ein Vier-Wochen-Hoch erreicht hatte. Grund dafür ist die Begeisterung über die bevorstehende Vorstellung des neuen iPhone 15 im September, von der sich die Anleger eine Belebung der Nachfrage nach dem beliebtesten Gerät des Unternehmens erhoffen.Die Märkte schienen auch Berichte zu begrüßen, wonach Apple 3D-Drucker testet, um das Gehäuse für einige seiner neuen Smartwatches herzustellen, die ebenfalls auf der für den 12. September angesetzten Veranstaltung vorgestellt werden könnten. Dem Bericht zufolge könnte dies den Herstellungsprozess beschleunigen und weniger Material erfordern, so ungenannte Quellen, die mit Bloomberg sprechen.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.