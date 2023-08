Marjan, der Hauptentwickler von Grundstücken in Ras Al Khaimah, gab heute die Eröffnung eines W-Hotels auf Al Marjan Island bekannt, das aus einer Zusammenarbeit zwischen Marriott International, Inc. und Dalands Holding hervorgegangen ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230831347127/de/

Al Marjan Island to feature Marriott International's second hospitality offering on its shores: W Al Marjan Island (Photo: AETOSWire)