Sandpiper Digital Payments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis SANDPIPER Digital Payments AG gibt Halbjahreszahlen 2023 bekannt 2023-08-31 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANDPIPER Digital Payments AG gibt Halbjahreszahlen 2023 bekannt . Operativer Umsatz von EUR 1,7 Mio. erzielt. (Vorjahr: EUR 2,0 Mio.) . Verlust (Swiss GAAP FER) beläuft sich auf EUR 0,2 Mio. (Vorjahr: EUR 0,2 Mio.) St. Gallen, 31. August 2023 - SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne eXchange, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch, ISIN: CH0510341644) veröffentlicht den Halbjahresabschluss für 2023 nach Swiss GAAP FER. Die Ergonomics AG erzielte einen Umsatz von EUR 1,7 Mio., der um 12,8 % unter dem Vorjahreswert liegt. Der Bereich Security Products and Consulting entwickelte sich gut und der Umsatz stieg auf über EUR 0,5 Mio. (EUR +0,2 Mio.). Das Software-Engineering ging insgesamt um EUR 0,3 Mio. zurück, insbesondere im Exportmarkt. In einem herausfordernden Umfeld blieb die Profitabilität von Ergonomics auf dem Niveau des Vorjahres. Die Holdingkosten konnten um fast EUR 0,1 Mio. gesenkt werden, was zu einer Ergebnisverbesserung auf einen Nettoverlust von EUR 0,2 Mio. führte. Die Bilanzsumme der SANDPIPER Gruppe reduzierte sich weiter von EUR 4,1 Mio. auf EUR 2,4 Mio. Die Verringerung resultiert hauptsächlich aus der Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (EUR 1,3 Mio.) und dem Verlust von EUR 0,2 Mio. Das den SDPN-Aktionären zurechenbare Eigenkapital verringerte sich aufgrund des Verlustes der laufenden Periode in der Höhe von EUR -0,2 Mio. auf EUR -0,4 Mio. Ereignisse nach dem Stichtag und Ausblick Für das operative Geschäft der Ergonomics AG erwartet das Management für 2023 einen leicht rückläufigen Umsatz von ca. EUR 4,6 Mio. Es wird erwartet, dass der Beitrag des Software-Engineerings weiterhin der Hauptumsatz- und Margenträger sein wird. Das Management hat sich an den noch offenen Ausschreibungen verschiedener Unternehmen im In- und Ausland beteiligt. Das Management geht davon aus, dass die Personal- und Betriebskosten auf dem gleichen Niveau wie 2022 bleiben werden. Sandpiper hat noch immer ein Guthaben aus der Konkursmasse der Payment Solutions Gruppe von rund EUR 0.1 Mio. Die Höhe dieser Forderung kann noch nicht exakt benannt werden, da das Konkursverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Der Abschluss des Konkursverfahrens und die entsprechende Abschlusszahlung wird in 2024 erwartet. Über SANDPIPER Digital Payments AG Sandpiper Digital Payments AG ist eine börsengelistete Technologieholding mit Sitz in St. Gallen, welche historisch Mehrheitsanteile an Unternehmen im Bereich geschlossene Zahlungssysteme sowie im Bereich IT- und Cybersicherheitssysteme und damit verbundenen Services und Technologien gehalten hat. Nach der Veräusserung diverser Beteiligungen hält die Sandpiper heute noch 100% an der Ergonomics AG. Beim Holdingunternehmen wird die Mehrheitsbeteiligung bilanziell konsolidiert. Ansprechpartner Dr. Felix Exner fe@mountain.partners Website: www.sandpiper.ch =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Adhoc-Mitteilung =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Sandpiper Digital Payments AG Poststrasse 17 9001 St. Gallen Schweiz Telefon: +41 44 783 80 30 E-Mail: news@sandpiper.ch Internet: www.sandpiper.ch ISIN: CH0510341644 Valorennummer: 51034164 Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 1716407 Ende der Mitteilung EQS News-Service =------------

