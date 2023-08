Nachdem UBM heute die Halbjahreszahlen vorgelegt hat, bestätigen die Analysten von SRC Research ihre Buy Einstufung und auch das in der letzten Woche auf 32 Euro reduzierte Kursziel. Die Analysten sehen bei UBM einen großen Vorteil, sie meinen: "Entscheidend für die Zukunft des Unternehmens ist die gute bilanzielle Situation mit einem Cash-Bestand von 214 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 30%, die trotz der Abwertungen noch in der angestrebten Range von 30% bis 35% liegt und wahrscheinlich am Jahresende auch wieder etwas höher liegen wird. Das Unternehmen erhielt nach dem 30. Juni noch Zahlungen vom Projektpartner für den Fortschritt beim Münchener Projekt Bauberger Strasse und wird zudem planmässig die im November fällige Anleihe ...

