Der S&P 500 konnte am heutigen Donnerstag zunächst weiter ansteigen und im bisherigen Tageshoch 4.535 Punkte erreichen. Am Widerstand bei 4.540 Punkten prallte der S&P 500 wieder nach unten ab und zeigt sich aktuell bei 4.520 Punkten tiefer. Dazu mit einer bisher bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Der S&P 500 ist in den vergangenen Handelstagen kräftig angestiegen und sollte nun zunächst vor einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...