Vaduz (ots) -Sportministerin Dominique Hasler empfing am Donnerstag, 31. August im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude die Athletinnen und Athleten, die an verschiedenen Sportanlässen Liechtenstein vertreten haben.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der European Youth Olympic Festivals (EYOF) in Maribor und dem Friaul, der European Games in Krakau sowie der Kleinstaatenspiele in Malta fanden sich im Regierungsgebäude zusammen, um die erbrachten Leistungen zu würdigen und die Erfolge zu feiern.In ihrer Ansprache hob Sportministerin Dominique Hasler die Bedeutung der Athletinnen und Athleten als Botschafterinnen und Botschafter für Liechtenstein hervor. Sie bedankte sich bei allen, die eine Beitrag zu den erzielten Resultaten geleistet haben: "Erfolg ist immer ein Teamleistung und wir können stolz sein auf Team Liechtenstein." LOC Präsident Stefan Marxer betonte die Grundsätze "Freundschaft, Leistung und Respekt", für die Liechtenstein auf der internationalen Sportbühne steht.Am Anlass wurden die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Kleinstaatenspiele in Malta besonders beglückwünscht. Die Regierung würdigt diese Erfolge mit einer Prämie.